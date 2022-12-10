微软验证器 Authenticator 将于明年 1 月停止支持苹果 Apple Watch

IT之家 12 月 10 日消息，微软 Authenticator 一款安全密码验证器，通过多重身份验证、无密码或密码自动填充可轻松、安全登录所有联机帐户。还可以为 Microsoft 个人、工作或学校帐户提供其他帐户管理选项。

现在，微软验证器 Authenticator 弹窗提醒，下一版本的 Authenticator 将移除对 Apple Watch 的支持，将不包括 watchOS 版本，建议立即从 Apple Watch 中删除 Authenticator。此更改仅影响 Apple Watch。用户仍然可以在其他设备上使用 Authenticator。

在相关问答中，微软表示，在即将于 2023 年 1 月发布的适用于 iOS 的 Authenticator 版本中，由于 watchOS 与 Authenticator 安全功能不兼容，因此没有适用于 watchOS 的配套应用。这意味着用户无法在 Apple Watch 上安装或使用 Authenticator。因此，建议从 Apple Watch 中删除 Authenticator。此更改仅影响 Apple Watch，因此用户仍能够在其他设备上使用 Authenticator。

IT之家获悉，使用 Microsoft Authenticator 验证时，此应用可帮助你登录到帐户。双重验证有助于更安全地使用帐户，因为密码可能会忘记、被盗或泄露。双重验证使用与手机一样的第二个因素，使其他人更难访问你的帐户。可以通过多种方式 Microsoft Authenticator 应用：

双重验证。标准验证方法，其中一个因素是密码。使用用户名和密码登录后，可以批准通知或输入提供的验证码。