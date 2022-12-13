LG 240Hz OLED 游戏显示器将于明年 1 月上市，起价 1000 美元

IT之家 12 月 13 日消息，LG 电子公司推出了两款新显示器 ——27GR95QE 和 45GR95QE，这是该公司新推出的 27 和 45 英寸游戏显示器，两款新品支持 240Hz 高刷新率，在全球 OLED 显示器市场中尚属首次。

这两款显示器从 12 月 12 日起可在美国预购，将于 1 月在北美和亚洲的主要市场推出，2 月在欧洲推出，并在随后几个月在中东和拉丁美洲推出。

LG UltraGear OLED 游戏显示器 27GR95QE

LG UltraGear OLED 游戏显示器（型号 27GR95QE）拥有 QHD（2,560 x 1,440）分辨率、240Hz 刷新率和惊人的 0.03ms 灰阶响应时间，在画面快速变化的情况下流畅地表现游戏画面，没有延迟。还覆盖 98.5% 的 DCI-P3 色域，该显示器的防眩光和低反射（AGLR）面板使其更容易看到屏幕上的内容，以便用户可以享受无干扰的游戏体验，无论环境光线条件如何。

由于支持可变刷新率（VRR）、NVIDIA G-SYNC 兼容和 FreeSync Premium，LG 的 27 英寸 UltraGear 提供了无缝的视觉效果，将撕裂或卡顿降至最低。还支持 HDMI 2.1 和 DisplayPort 1.4，并集成了一个 4-pole 耳机插孔，使用户能够享受到 DTS Headphone:X 的逼真空间音效。

LG UltraGear OLED 游戏显示器 45GR95QE

作为 CES 2023 创新奖得主，45GR95QE 是 LG 有史以来第一款 45 英寸曲面 OLED 游戏显示器，具有 21:9 的长宽比，WQHD（3,440 x 1,440）分辨率，也是第一个具有 800R 曲率的 45 英寸显示器。

45GR95QE 的曲面 OLED 面板提供了 1,500,000:1 的对比度和 98.5% 的 DCI-P3 覆盖率，与其 27 英寸的版本一样，45 英寸版本的灰阶响应时间为 0.03ms GTG，刷新率为 240Hz。

售价方面，27 英寸的版本售价 1000 美元（约 6960 元人民币），而 45 英寸的版本售价 1700 美元（约 11832 元人民币）。

IT之家了解到，LG 已经确认，将在拉斯维加斯会议中心的 CES 2023（1 月 5-8 日）上展出其优质的 UltraGear OLED 27GR95QE 和 45GR95QE 游戏显示器，展位号为 15501。