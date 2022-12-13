FTX 前 CEO 拒绝出席听证会作证，已在巴哈马被捕

北京时间 12 月 13 日早间消息，据报道，当地时间周一，美国参议院银行委员会表示，加密货币交易所 FTX 前首席执行官萨姆・班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）拒绝在本周的听证会上就其公司内部崩盘作证。

参议员们表示，这位加密平台创始人的律师还表示，居住在巴哈马群岛的班克曼-弗里德不会接受迫使他在委员会面前作证的传票。

最新消息显示，巴哈马当局逮捕了这位前加密亿万富翁。巴哈马总检察长赖恩・平德表示，美国已对班克曼・弗里德提出未指明的刑事指控，“可能会要求引渡他”。

班克曼-弗里德原定于周二出席众议院金融服务委员会的听证会，听证会将集中讨论他的公司破产问题。

在一份联合声明中，参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党参议员谢罗德・布朗 (Sherrod Brown) 和宾夕法尼亚州共和党高级成员帕特・图米 (Pat Toomey) 表示，他们已经“为萨姆・班克曼-弗里德在参议院银行委员会、住房和城市事务委员会作证提供了两个不同的日期，并愿意接受视频证词。”

“他以前所未有的推卸责任的方式拒绝作证，”他们说。“鉴于班克曼-弗里德的律师表示他们不愿意接受传票，我们将继续努力让他出现在委员会面前。他欠美国人民一个解释。”

班克曼-弗里德表示，他“目前”没有在听证会上作证的计划。在 Twitter Spaces 的一次采访中，他指出，他“有可能并愿意”出现在委员会面前进行对话。

布朗和图米最近在给班克曼-弗里德的一封信中威胁说，如果他“选择不出席”听证会，他们将传唤他。

FTX 在几天内崩盘后，班克曼-弗里德被要求在参议院银行委员会面前作证。据报道，在公司倒闭之前，FTX 将数十亿美元的客户资金转移到班克曼-弗里德的交易公司 Alameda Research。

在要求班克曼-弗里德作证的信中，布朗和图米写道，“关于客户资金是如何被挪用的、客户是如何被阻止提取自己的资金，以及你们是如何策划掩盖事实的，仍有许多未解之谜。”