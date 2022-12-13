微软计划今年年底关闭 Xbox MVP 计划

IT之家 12 月 13 日消息，Xbox MVP（Xbox 最有价值专家）计划一直用来表彰 Xbox 游戏社区的杰出领导人。援引国外科技媒体 Windows Central 报道，微软计划在今年年底正式关闭 Xbox MVP 计划。

在该计划关闭之后，Xbox Ambassador 社区将会继续履行相关功能。微软已经邀请部分 Xbox MVP 成为“Xbox Ambassador Community Champions”，希望其在 Xbox 的未来发挥更积极的作用。

IT之家了解到，Xbox MVP 由社区提名并由 Xbox 直接认可，他们还可以参加独家活动、对话和计划，向微软建言改进 Xbox。现在，这个计划似乎要结束了。

根据 Windows Central 的消息，Xbox 正计划在 2022 年 12 月 30 日关闭整个 Xbox MVP 计划，并且在该日期之后将不再承认该奖项。

目前活跃的 Xbox MVP 成员，涵盖开发者、版主、流媒体和创作者，仍将能够享受 Xbox MVP 的地位。此外，Xbox 还提出了一个新的途径，通过这个途径，这些 MVP 可以继续为 Xbox、社区以及我们如何玩我们喜欢的 Xbox 游戏做出贡献。