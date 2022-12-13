华硕推出 ROG 魔方幻 GT6 三频万兆路由器：双 2.5G 网口，首发 3699 元

IT之家 12 月 13 日消息，华硕今年 8 月在海外发布了 ROG Rapture GT6 路由器，计划 Q4 在北美销售。这是其第一款专为游戏玩家优化的 ROG Mesh WiFi 系统。

这款路由器现在已经在国内上架，命名为 ROG 魔方幻 GT6 电竞路由，可提供三频万兆、双 2.5G 网口，国行首发价 3699 元。

外观方面，这款路由器造型比较独特，而且正面还有支持 Aura RGB 灯效的 ROG 信仰 logo，有黑白两配色可选。此外，它机身还有镂空散热孔，顶部有钢化玻璃侧透，隐约能看到内部的天线。

说到天线，这款路由器内置了九根天线，而不是通常见到的八根，因为额外多了一根是智能天线，用于检测回程信号连接的效果，从而优化改善信号覆盖，减少 WiFi 信号盲区。

IT之家了解到，这款路由器可提供 10000 Mbps 无线速率，略逊于新一代八爪鱼的 11000Mbps。该机由两个 4804 Mbps 的 5 GHz 频段和一个 574 Mbps 的 2.4 GHz 频段组成，支持 160 MHz 带宽，搭载某款 1.7GHz 处理器，内存和闪存容量并未透露。

据介绍，这款路由器支持 ASUS RangeBoost Plus 技术，可以覆盖高达 5800 平方英尺（538 平方米）的面积，而且支持多个网状路由系统 AiMesh 组网，只需简单三步在 ASUS Router 就能完成设置扩网。

此外，这款 Mesh 路由器提供一个 2.5 Gbps 的 WAN 网口，还有 1Gbps 的 LAN 口以及电竞专属 LAN 口，而且它还提供了一个 USB 3.0 接口，还支持三级游戏加速功能，可防止抖动、减少延迟、降低丢包率、降低 ping 值，优化 Ping 偏差。