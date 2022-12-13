任意表面均可收集太阳能，麻省理工大学开发新型“薄如纸”的太阳能光伏电池

IT之家 12 月 13 日消息，麻省理工大学（MIT）近日成功开发出了新型“薄如纸”的太阳能光伏电池，可应用于各种表面以产生高度可集成的多功能太阳能。该电池使用可印刷电子墨水形式的纳米材料，将电子材料层沉积到准备好的、厚度仅为 3 微米的可剥离基板上，并使用丝网印刷将电极沉积在结构上以完成太阳能模块。

IT之家了解到，研究人员然后可以将厚度约为 15 微米的印刷模块从塑料基板上剥离，从而形成超轻型太阳能设备。研究人员再将其装置粘附到一种商业上称为迪尼玛 (Dyneema) 的轻质材料上，这种材料每平方米仅重 13 克。

这些电池尚未扩大到工业制造水平，需要用另一种保护材料包裹，以防止它们一旦暴露在环境中就会降解。麻省理工学院表示，制造过程中使用的碳基有机材料可能会通过与水分和氧气的相互作用而发生变化，从而损害其性能。

该研究声称，这些模块在测试条件下独立时可产生 730W / kg 的功率，部署在 Dyneema 织物上时可产生约 370W / kg 的功率。

其中一位研究人员 Mayuran Saravanapavanantham 表示目前开发团队正尝试将该太阳能电池封装在厚玻璃中，虽然可能会增加一些重量但是可以帮助探索未来的商用解决方案。