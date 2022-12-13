龙芯中科：目前 3A6000 处于流片阶段，3A7000 未开始研发

IT之家 12 月 13 日消息，龙芯中科今日在投资者互动平台表示，目前 3A6000 处于流片阶段，还没有开始销售。3A7000 芯片还没有开始研发。

数据显示，龙芯 3A6000 PC 处理器采用了 3C5000 服务器处理器相同的 12nm 工艺，仿真跑分相比现款 3A5000 系列提升 30%，浮点性跑分相比 3A5000 系列提升 60%。

谈及公司发展时，龙芯中科称坚持自主创新、成本创新、生态创新，通过包括指令系统、CPU、操作系统等信息产业的关键核心技术的自主研发，从基于自主 IP 的芯片研发、基于自主工艺的芯片生产、基于自主指令系统的软件生态三个环节打通我国信息产业的技术链和产业链堵点，构建自主可控的信息技术体系和产业生态。

IT之家了解到，针对鸿蒙化适配相关问题，龙芯中科表示，公司与润和软件共同完成 OpenHarmony 操作系统与龙芯 2K0500 开发板的适配验证；与软通动力控股公司鸿湖万联共同完成 OpenHarmony 操作系统与龙芯 2K1000LA 处理器的适配；“乘风 1000”开发板（搭载龙芯 2K1000LA）获 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。

从财务数据来看，龙芯中科前三季度实现营业收入 4.84 亿元，同比下降 37.55%。归属于上市公司股东的净利润 7304.8 万元，同比下降 38.60%。