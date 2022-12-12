中国移动旗下芯片公司发布 RISC-V 内核物联网通信芯片

IT之家 12 月 12 日消息，2022 中国移动全球合作伙伴大会 —— 物联网分论坛今日召开。中国移动旗下芯片公司芯昇科技有限公司发布了两款 RISC-V 内核物联网通信芯片。

数据显示，中国移动 NB 和 Cat1 用户增长迅速，截至 2022 年 10 月，NB 用户数达到 1.2 亿，Cat1 用户数达到 2.4 亿。

其中，NB-IoT 通信芯片 CM6620 是中移芯昇科技首款基于 RISC-V 内核架构的低功耗 NB-IoT 物联网通信芯片，采用了一颗国产 192MHz RISC-V 内核和 40nm 工艺。

接口方面，CM6620 拥有 4 个 UART、1 个 LPUART、2 个 SPI Master、1 个 SPI Slave、2 个 I2C、4 个 PWM、4 个 Timer、1 个看门狗、1 个 sim（支持 eSIM），以及 5 通道 12 位的 ADC 和 1 个温度传感器。安全方面，CM6620 拥有协议栈加解密加速器，支持 SNOW3G / AES / ZUC 加密算法。

IT之家了解到，数据显示，CM6620 待机电流低至 0.9μA，通信接收灵敏度达到-118dBm，可以支持终端在信号弱覆盖情况下的正常使用，同时优化了协议栈和软件，并精简了外围配套元器件。

此外，CM8610 则是一颗基于 RISC-V 内核架构的 LTE 芯片，采用 22nm 工艺，具备良好的射频性能、极简的 BOM，并且支持 Open CPU，可应用在中低速物联网应用场景。

CM8610 集成了应用 AP、通信 Modem、射频收发机、PMU 电源管理单元以及存储器，拥有主频达 624MHz 的 RISC-V CPU 内核，以及 Flash、pSRAM 和外设接口，方便用户使用 Open CPU。同时，CM8610 无需外置 PMU 芯片，支持内置 eSIM，7.4x8.0mm 的 BGA 封装适用于小尺寸通信模组。