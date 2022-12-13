另类 FPS 游戏《High On Life》今日首发加入 XGP，《瑞克和莫蒂》主创参与制作

IT之家 12 月 13 日消息，由《瑞克和莫蒂》制作人开发的喜剧科幻 FPS 游戏《High On Life》于今日首发并加入 XGP，游戏预加载现已开启，登陆 XSX|S、Xbox One 与 PC 平台。
在《High On Life》中，人类正遭到一个外星联盟的威胁，而后者居然要把地球人都做成毒品。你将挺身而出拯救并与那些极具魅力而且还会说话的枪们合作，击败 Garmantuous 和他的帮派，然后拯救整个世界！
游戏介绍：
《High On Life》是《Rick & Morty》和《Solar Opposites》联合创作人的一部新作。
刚从高中毕业，既没有工作也胸无大志的你根本就不会想到，一个外星人联盟居然为了把人类当成毒品而入侵地球。现在，你和一整队极具魅力且还会说话的枪们必须响应英雄的召唤，并成为这个宇宙史上最为致命的星系赏金猎人。
前往宇宙中的各种生态群落和地点，对抗穷凶极恶的 Garmantuous 及其手下的暴徒，从而收集装备，结识那些与众不同的角色并体验更多其它内容。一切尽在来自这款 Justin Roiland 的最新喜剧冒险大作！
PC 最低配置:
需要 64 位处理器和操作系统
操作系统: Windows 10 64-bit
处理器: Intel (R) Core (TM) i5-4430K CPU @ 3.00GHz (4 CPUs)
内存: 8 GB RAM
显卡: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB)/AMD Radeon R9 290x (4GB)
DirectX 版本: 11
存储空间: 需要 50 GB 可用空间