另类 FPS 游戏《High On Life》今日首发加入 XGP，《瑞克和莫蒂》主创参与制作

IT之家 12 月 13 日消息，由《瑞克和莫蒂》制作人开发的喜剧科幻 FPS 游戏《High On Life》于今日首发并加入 XGP，游戏预加载现已开启，登陆 XSX|S、Xbox One 与 PC 平台。

在《High On Life》中，人类正遭到一个外星联盟的威胁，而后者居然要把地球人都做成毒品。你将挺身而出拯救并与那些极具魅力而且还会说话的枪们合作，击败 Garmantuous 和他的帮派，然后拯救整个世界！

游戏介绍：

《High On Life》是《Rick & Morty》和《Solar Opposites》联合创作人的一部新作。

刚从高中毕业，既没有工作也胸无大志的你根本就不会想到，一个外星人联盟居然为了把人类当成毒品而入侵地球。现在，你和一整队极具魅力且还会说话的枪们必须响应英雄的召唤，并成为这个宇宙史上最为致命的星系赏金猎人。

前往宇宙中的各种生态群落和地点，对抗穷凶极恶的 Garmantuous 及其手下的暴徒，从而收集装备，结识那些与众不同的角色并体验更多其它内容。一切尽在来自这款 Justin Roiland 的最新喜剧冒险大作！