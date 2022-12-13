在这个模拟陨石小游戏里，你能看到地球被撞后的样子

虽然“陨石撞击地球”一直被认为是恐龙灭绝的可能之一，但由于这种现象实在太过罕见，以至于很多人对陨石的威力没什么概念。

而如今，在推特网友 Neal 制作的网页游戏里，关于一颗“天外来客”砸在地球上会发生什么，你能得到更加细致的答案。

这个名为 ASTEROID LAUNCHER 的游戏，可以让玩家调节陨石的各项数据，从小型陨石到超大型陨石，撞击地球时的速度、倾角，然后在地图上选择一个“幸运落点”，接着便可以观察你的陨石对地球干的“好事”。

还可以更换陨石的材质（换个皮肤）

游戏对撞击的过程表现可能有些廉价，但更重要的是撞击后游戏反馈的各种数据。例如一颗直径五百米的陨石，以每秒 17 公里的速度，呈四十五度角坠落在纽约市，便能砸出一个接近十公里的大坑，相当于引爆了十二亿吨的 TNT，而这种十六万年以上才能遇到的奇观，此刻只需轻轻一点。

你发动的“天启打击”还远没有结束，陨石坠落还会引发一系列灾难。陨石高速飞行、摩擦大气层所产生的热量瞬间施放，引发大爆炸，冲击波夹杂着烈焰，顷刻间夺走数以百万计的生命、无数的建筑、以及多到让环保主义者崩溃的林木资源。

当然你也可以走和平主义者的路线，将陨石发射到无人的大海之中，这样便没有人会受伤，但这显然不是人们想要的玩法。

需要更大的陨石，更壮观的毁灭

随着越来越多的人加入了这场折腾世界的“科学探究”，免费的陨石很快如同流星雨一样，沐浴在假想的地球上。

每秒就有超过 25 颗陨石射向地球

甚至还有人不断向人口最密集的地区发射陨石，试图探究这个游戏能达成的最大击杀数。

人类毁灭工程

尽管这只是一款带有搞怪性质的模拟游戏，但它却又带有几分正经科学研究的气质。

制作过程确实需要相关的知识

实际上这并非制作人 Neal 的第一款奇特发明，作为一份奇特的编程工作，早在之前，他便创造了许多稀奇古怪的创意网页。

例如自由设计下一代 iPhone 的小游戏，你可以用各种各样的零件去打造一台“最棒的 iPhone”，证明你的创意能力。

一个记录着各种有趣销售数据的榜单，有助你了解一些冷门知识，或许你可以用在某次聚会上，来假装自己很有学识。

甚至还有模拟四块石头的小游戏，在这里你只能伴着沙滩海浪的声音，摆弄四块漂亮的鹅卵石，可以说是很有禅意了，在冥思或解压时或许是个好主意。

点开每一个网页发明，你可能都会觉得有趣但又不太中用，或许这就是赛博世界的无用发明家吧。

本文来自微信公众号：游戏研究社 （ID：yysaag），作者：Leon45