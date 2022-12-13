消息称索尼正测试新型 PS5：配置不变，采用可拆卸式光盘驱动器

IT之家 12 月 13 日消息，爆料人 Tom Henderson 表示，索尼正在开发小改款 PS5，目前新机已经处于测试中，并且可以“运行完美”，预计新款 PS5 将于 2023 年 9 月左右推出。

消息人士称，这款新主机将完全取代自 PS 发布以来一直在生产的 A、B 和 C 机壳。这一型号目前名为 D chassis PlayStation 5，其硬件与现款 PS5 几乎完全相同，看起来就只是驱动部分有所变化。

简单来说，这款新主机将提供一个可拆卸的光盘驱动器。可拆卸的光盘驱动器将通过控制台背面的一个额外的 USB-C 端口连接到 PlayStation 5。

据了解，这款新的 PlayStation 5 主机将单独出售，或者与可拆卸的光盘驱动器捆绑销售。此外，用户也可以选择自行购买光盘驱动器。所以说，如果你的光驱版 PS5 的光驱坏了，你完全可以再买一个新光驱来用。

消息人士暗示，虽然它采用了可拆卸、便携式的设计，但这一驱动却不会破坏主机原本的美感，并且可以在不影响外表的情况下连接到 PS5，这也意味着新的 PlayStation 5 外观与现有机型相似。

此外，新的可拆卸光盘驱动器可能意味着新一代的 PlayStation 5 将更轻薄，这是索尼一直试图在其最新的 PS5 型号上进行实现的。

索尼预计在 2023 财年生产 1850 万台新的 PlayStation 5，而 A-C 机壳主机将开始淘汰，产量仅为 1200 万台。IT之家了解到，SIE 表示截至 2022 年 6 月他们已售出超过 2170 万台 PlayStation 5 游戏机。