盘点世嘉 MD 公认最好玩的十款游戏

原文标题：《世嘉 MD 公认最好玩的十款游戏，错过一款都不算资深玩家》

MD 游戏，你们当地是怎么称呼的呢？我们这边一直称之为“中型游戏”。

“小型游戏机”就是红白机或小霸王、“大型游戏机”就是大家最熟悉的街机游戏。

在当时来说，街机游戏已经是游戏中的天花板了，画质和体验都是最佳的。而 MD 的性能则无限接近街机，甚至在当时的玩家眼中，就是将街机搬回了家。

当年 MD 游戏在学生中的占有率很低的，一个班上或许有二十多台红白机，但拥有 MD 的人最多两三台，拥有超任的可能一所学校只有那么一两位吧！

当然了，大城市的玩家想要拥有一台不是那么困难。而县城和乡镇的玩家，见到 MD 游戏多是在新天利 VCD 上面

以及一些主机店：

也有一些玩家当年一直没机会玩到。没有在那个充满激情的年代玩到，那基本上就没有什么情怀。

真的很想知道，当年有多少玩家被《电子游戏软件》“忽悠”买了世嘉 MD 和 SS 的？

《电子游戏软件》敏锐察觉到世嘉在国内市场的占有率，因此提到的游戏大多都是世嘉的。不少游戏都是反复提及。

现在的热门游戏，人气再高也没什么感觉，基本上是说放下就能放下。

再看看早年的游戏，随便一款游戏都能让我们废寝忘食，如今回忆起来也是无穷滋味。

今天，小编就为大家带来 MD 时代最经典的十部经典之作，欢迎大家讨论

《怒之铁拳》

玩家们基本上一眼就能看出《怒之铁拳》的打斗场面和动作都是借鉴了《快打旋风》，甚至主角的动作都很相似。

但《怒之铁拳》发行于 MD 平台，这就占据了很大的优势，加上动作的打击感，以及轻轻松松可以打出的摆拳，增加趣味性的同时降低了游戏的难度。

《怒之铁拳》的成功，就是真正意义上将街机上面的游戏搬回了家。

当时玩家们认为《怒之铁拳 2》就已经是巅峰之作了。

《怒之铁拳 2》加入了连招系统，在使用普通攻击打几下之后，还能接上其他必杀技进行连段，打出超高的血量。这在当时的“清版过关游戏”中绝对是一个创举。

街机游戏中没有这类操作。

如果要在 MD 平台上面找一款游戏代表横版过关游戏的巅峰，那绝对是《怒之铁拳》系列。

《怒之铁拳 3》给人一种更加高级的感觉：

可以奔跑，人物拥有特殊技能，而且捡到武器时可以打出相应的招式。

游戏可以说是将 16 位的 MD 性能发挥到了极致，传承了前两作的优点，动作华丽流畅，还增加了蓄力系统，增加了必杀技，分数到了一定程度可以升级技能，增加了几名隐藏人物。

《怒之铁拳》也是比较罕见的，能够在二十多年后继续发行新作的经典 IP。《怒之铁拳 4》超华丽的连段和战斗系统，吸引了不少新玩家。

《光之继承者》

如果说《怒之铁拳》是清版过关游戏中的巅峰，那么《光之继承者》就是动作类游戏中的巅峰。

没错，《光之继承者》是 MD 上面最成功的 ACT 游戏

很难想象，MD 的动作游戏中居然加入了搓招设定。

游戏中你不需要打怪练级，练熟攻击技巧和技能就可以了。在熟悉流程之后，一般一两个小时就能通关。

不知道当年的你勇闯 100 层成功了吗？不少玩家都差那么一点点，其实后面使用史莱姆召唤补血的小精灵，这样续航就够了。无限火剑，一刀一个小朋友。

多年后依稀还记得，前前拳，前后前拳，摇半圈拳，拳拳拳，摇一圈后前拳是大招。另外有个隐藏地点跳石头过去拿个无限炸弹，跳了踏马一下午才成功。

说得我现在又想去杀鱼了！

《魂斗罗铁血兵团》

《魂斗罗》无论在什么平台都是比较受关注的，这款 MD《魂斗罗》也是如此，被认为是最精彩的射击游戏之一。

很多人将其误认为是《魂斗罗 3》，其实这个质量作为 3 代也是称职的。就是难度稍微大了那么一点点。

在《魂斗罗》系列中，武器一直都是核心，而这款游戏中出现了 ABCD 四种武器，每个人物打出来的效果都完全不同。

战斗场面必须用“火爆”二字来形容，玩到后期面对各种怪异的 BOSS，那种震撼的感觉不言而喻。

说实话，对于菜鸡玩家来说，玩这款游戏就是折磨，虽然有血条但还是不经打啊！

没有预判和背板的能力很痛苦。特别是遇到马路上追逐的那个机器人，甚至都不知道应该攻击什么地方。

《火枪英雄》

财宝公司的游戏，你失望过吗？似乎从来没有过吧！

这款名为《火枪英雄》的游戏，基本上就已经是 MD 射击游戏中的巅峰之作了。将 MD 的性能吃得透透的。曾经还因为太受欢迎，在街机厅摆放了很长一段时间。

游戏中主要的攻击方式有很多种，跳跃撞击的伤害极高，另外还能使用近身投技，武器的搭配也很丰富，在合适的场景使用合适的武器，往往事半功倍。

游戏的关卡比较多，要是游戏厅能一币通关的话，那至少也得一个多小时吧！

《梦幻之星》

RPG 游戏一直都是世嘉的弱项，毕竟机能就限制了 RPG 游戏出现的数量。

因此不少玩家人为 MD 平台并不是特别适合打造 RPG 游戏。而《梦幻之星》的出现，则完全打破了这个说法，让我们在这里体验到了前所未有的快感。

游戏剧情非常紧凑，自由度高，画面简洁效果出色，特写非常多，遇到新敌人就会让人万分紧张。最经典的就是合作技能，威力惊人又养眼。

过场动画使用了大量的贴图，这也看得出来制作组的用心之处。

我们知道 MD 的游戏虽然经典，但是很少有游戏能成为经典 IP 一直延续下去。

而《梦幻之星》做到了，不仅仅在 MD 平台发行了几部作品，而且多年来一直都保持更新，先后在 PS2、NGC、PSP、NDS、NS 平台发行过。

《梦幻模拟战２》

前段时间又玩了一下《梦幻模拟战》，发现不开加速器已经玩不下去了，太拖沓。没想到这款当年让自己沉迷到无法自拔的游戏，如今再玩时居然是如此感受。

但不得不说《梦幻模拟战２》是ＭＤ上最好的战略模拟游戏，同时 2 代也是该系列的巅峰之作。

《梦幻模拟战》的各种续作，虽然有一定程度的创新，但一直都使用 2 代的模式。

无论是剧情、人物、色彩、音乐、音效、平衡、手感都属一流水准，无可挑剔。

《漫画地带》

最具创意的动作过关游戏，自然就是《漫画地带》了。

很难想象，在九十年代就已经拥有了穿越漫画的题材了。

正在画漫画的主角，手中的稿件突然被一阵惊雷击中出现了时空漩涡，一个戴帽子的漫画家不知道从哪里冒出来的。反手抓住主角直接扔进了漫画，然后拿起他的笔，尝试画出各种敌人。

主角掉进漫画后，通过解密和战胜对手，最终生存下来并脱出漫画的故事。

作为一名漫画家，我会空手道十段也是很正常的吧！

游戏的整个过程都是在漫画中进行的，因此我们会看到很多不符合常理的事情发生。被玩家们称为“伪装成过关游戏的解密游戏”，游戏中有很多场景都需要一定的脑洞才能完成。

最终 BOSS 也是漫画家，他在发现主角进入书中之后，就开始不断画出各种强敌。

画了半天都没有将主角画死，于是反派干脆直接进入游戏，将女主抓了起来，然后和主角大战。

游戏最好的结局，自然就是男女主角都回到了现实中。

《幽游白书 - 魔强统一战》

MD 最强的格斗游戏，影响最为深远的游戏，《幽游白书 - 魔强统一战》绝对有资格。

和《火枪英雄》一样，都是财宝公司的作品。

当年多少玩家就是为了一款游戏购买的主角。

玩法和街机平台有一定的区别，是 MD 主机独有的特色，这种感觉甚至是街机无法给予的。

作为 MD 平台最强的格斗游戏，至今仍然没有被超越。

游戏中每个人物都有那么好几个招式，而且指令都是比较简单的，对于新手玩家来说，基只需要练会那么一两招就能入门。

基本上只要上手一次，就永远无法忘记了。

当年我们都没看过动画片，但却能叫出所有人的名字：仙水、阵、树、幻海、桑原、浦饭、藏马、飞影、酎、户愚吕（兄）、户愚吕（弟）

游戏之所以经典，就是很有挑战性。当年要是谁家里有这款游戏，其他玩家绝对连街机和红白机都不想玩了，直接过来一起对战。

直到现在还有不少玩家在潜心专研这款游戏。

这款游戏支持四人同时对战，而且自由度高，打斗操作感爽快，连续技的使用有相当的难度，可玩度很高。

《大航海时代 2》

是不是听到这个名字就让你热血沸腾了？

2 代基本上就是该系列的巅峰之作了，后期出现的版本反而感觉一般般。

游戏制作非常严谨，让不少玩家在这款游戏中学到了不少知识。小伙伴们甚至迷上了海图，上课的时候都在考虑画海岸线。

《街头霸王 2》

《街头霸王 2》在街机上表现是最完美的，而移植到 SFC 和 MD 之后多多少少有些缩水。

不过丝毫不影响体验和销量，当时《电子游戏软件》对 MD 的移植版本也给予了高度评价。

移植过来的版本有《超级街头霸王 2》和《街头霸王》12 人版

画面的协调和速度都和街机上面相差无几。通关之后，画面和我们在街机上面看到的而不一样，这也算是比较良心的制作了吧！

另外还有：

《吞食天地 3》《封神英杰传》《光明与黑暗》《恐龙兄弟 2》《沙丘魔堡 2》《光明力量》《超级忍》《魔境秘宝》《三国志列传乱世群英》《乞丐王子》《太空战士》《亚瑟传说》《海豚历险记》《索尼克》《蚯蚓战士》《皇帝的财宝》《恶魔城》《太阁立志传》《大战略 2》《大锤恐龙》《新创世纪》《灌篮高手》《封神榜》《战斧》《太平记》《霸王传》《魔王连狮子》《忍者武雷传》......

不知道您当年是不是都研究过呢？

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代