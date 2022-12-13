欧盟再次推迟将锂列为有害物质，因电动汽车行业担忧加剧

IT之家 12 月 13 日消息，据华尔街日报报道，欧盟将把锂列为有害物质的前景加剧了电动汽车电池行业的担忧，即政策制定者在吸引投资方面做得不够，欧盟将输给美国，而美国对这些公司的吸引力部分归功于《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act，简称 IRA)。

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上周，欧盟委员会原定就锂（一种关键的电池原料）是否应被列为有害物质作出最终裁决。该委员会的科学部门建议其做出这一裁定。锂是关键的电池原料。该欧盟执行部门的决定现在被推迟到新的一年，这是几个月来的第二次推迟。

IT之家了解到，欧洲新兴的电池公司警告说，投资者可能会从欧洲大陆被吸引到美国，美国的《通胀削减法案》已经为在该国建立供应链创造了强大的动力。业内专家表示，如果锂被列为有害物质，处理锂的人将受到额外的安全措施的约束，这将为欧洲潜在的锂精炼商和电池制造商增加大量的额外成本，而这些费用在美国、中国和英国是不存在的。

本月早些时候，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩 (Ursula von der Leyen) 暗示了对关键供应链和 IRA 的担忧。她说，欧盟应该“简化和调整”其限制国家资金的规则，以使公共投资更容易进行。

对于那些希望建立欧洲电池生产线的人来说，欧盟对电动汽车的立场仍然令人困惑。一方面，有一些激励措施，如《关键原材料法》；另一方面，拟议中的将锂列为有毒物质可能会扼杀提炼项目并赶走投资。

托克公司支持的绿色锂精炼有限公司的创始董事理查德-泰勒说：“当美国等其他国家正在敞开大门，拆除障碍，并把他们的纳税人的钱放在战略上吸引和建立电池金属供应链的时候，欧洲正在为这个市场的公司设置障碍。”