晶科能源：自研 182N 型高效单晶硅电池转换效率再破纪录，达 26.4%

IT之家 12 月 9 日消息，晶科能源宣布，其研究院自主研发的 182N 型高效单晶硅电池技术取得重大突破，经中国计量科学院检测实验室认证，全面积电池转化效率达到 26.4%，又一次创造了 182 及以上尺寸大面积 N 型单晶钝化接触（TOPCon）电池转化效率的新高。

晶科能源研发团队开发了体缺陷钝化、渐变多晶硅膜层、金属界面复合抑制等多项适用于大尺寸的先进技术，实现 26.4% 的转换效率，再次突破今年 10 月创造的 26.1% 的转换效率。

晶科能源已投产行业最大 N 型 TOPCon 电池产能 35GW，以及全球最大的 N 型拉晶产能 20GW，有力支撑公司实现产品出货目标，不断输送高效 N 型组件产品。

IT之家了解到，晶科能源自主研发的基于 N 型 TOPCon 技术的 Tiger Neo 系列组件，目前最高功率已突破 600W+，TOPCon 电池量产效率已全线达到 25% 以上。

晶科能源表示，公司 N 型 TOPCon 技术相较于传统的 PERC 及同时期其他 N 型技术，实现更高的量产效率和更优的量产成本。明年，出货 N 型组件将成为主力，占比达一半以上。