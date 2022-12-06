巨湾技研 G11 项目首批量产电池包下线，主打 XFC 极速电池

IT之家 12 月 6 日消息，巨湾技研 G11 项目首批量产电池包下线仪式在巨湾技研南沙工厂成功举办，标志着巨湾 XFC 极速电池发展取得进一步突破。

G11 项目为巨湾技研重要研发项目，包括六款不同电量及充电倍率的研发子项目，能够为配套主机厂提供不同续航里程及不同充电倍率电池包产品。

在 XFC 极速充电领域，巨湾技研打造面向整车集成性动力电池的研发能力，包括电芯设计、材料开发、测试实验、制造工艺、电池模组设计、电池包热管理设计、BMS 软件开发能力等方面的集成性研发。

此次首批下线的 G11 项目电池包经过严格的 EOL 下线检测，保证每串电芯的各项性能参数指标都在客户要求范围内，BMS 电池管理系统的各项功能正常运行。同时对电池包容量能量、DCR 直流内阻以及针对国标 IP67 防水防尘标准进行严格测试，确保每台交到客户手中的电池包都经过严格质量检测流程，以保障年内数千台产品的高标准交付。

IT之家了解到，巨湾技研此前自主研发的第一代储能器 — 巨湾 XFC 极速电池最大充电速度为普通电池 6 倍，最大充电功率达 480kW，0-80% 充电时间仅为 8 分钟。巨湾 XFC 极速电池（3C 倍率）已搭载于广汽 AION 超充版车型实现量产上市销售；6C 倍率版本的 XFC 极速电池搭载车型，已搭载于广汽埃安 AION V Plus 70 极速快充版发布。