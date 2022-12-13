法拉第未来：将于 12 月 16 日宣布全球业务更新，及 FF 91 交付计划

IT之家 12 月 13 日消息，贾跃亭旗下 Faraday Future（简称 FF）官网宣布，将于美国西部时间 2022 年 12 月 15 日（北京时间 2022 年 12 月 16 日）举办 FF 业务更新全球投资人会议。届时，FF 将宣布公司的全球业务更新及相关计划，其中包括 FF 91 Futurist 的车辆交付计划。

IT之家此前报道过，贾跃亭 11 月底通过社交媒体表示，上市 16 个月以来，FF 因顶层治理和顶层管理等问题犯了很多错误也经历了很多磨难。其非常高兴地看到，继董事会的合格化调整完成后，本次的管理层调整将帮助 FF 进一步地拨乱反正、重回正轨。

贾跃亭称，他们将彻底改正错误并着眼未来，把全力推动 FF 91 Futurist 交付作为第一目标。随着第六个生产制造里程碑的达成，和产品性能测试持续获得超预期的结果，再加上陈雪峰出任全球 CEO，这让他们距离这一目标仅剩一步之遥。

此外，贾跃亭表示，从现在开始，相信股东层、董事会层以及全球员工将全力以赴实现高品质、低成本、高产品力和最短时间交付 FF 91 Futurist，推动 FF 逐步实现资本价值回归，并尽快公布这一规划及首批交车时间表。