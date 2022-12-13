首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

IGN 2022 游戏奖项公布，《艾尔登法环》获年度最佳游戏

2022/12/13 22:21:07 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：

IT之家 12 月 13 日消息，IGN 于 12 月 8 日公布了其 2022 年度游戏提名名单，经过近一周的评选，IGN 2022 年度游戏奖项公布，《艾尔登法环》获得了 2022 年度最佳游戏

IGN 称，在对“魂类”游戏系列进行了 13 年的迭代以及数十年的更广泛游戏开发之后，著名的日本工作室 FromSoftware 做了一件似乎比最残酷的《黑暗之魂》Boss 战更艰难的事情：它创造了全球热门大作，同时继续迎合铁杆粉丝，并熟练地使用他们经常被模仿，但从未被复制过的“魂类”公式。

IGN 表示，《艾尔登法环》是电子游戏领域的一项不朽成就，是开放世界游戏设计中一个庞大、无穷无尽的大师作品，宏伟的远景和高耸的城市与其中发生的冲突一样，对体验至关重要。

IT之家了解到，IGN 2022 年度游戏奖项包括：

年度最佳游戏：

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《战神：诸神黄昏》

  • 《不朽》

  • 《马力欧 + 疯狂兔子 星耀之愿》

  • 《Marvel Snap》

  • 《Tunic》

  • 《吸血鬼幸存者》

年度最佳动作游戏：

  • 《师父 SIFU》（获奖）

  • 《猎天使魔女 3》

  • 《咩咩启示录》

  • 《忍者神龟：施莱德的复仇》

  • 《吸血鬼幸存者》

年度最佳动作冒险游戏：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《迷失 Stray》

  • 《Tunic》

年度最佳 RPG 游戏：

  • 《异度之刃 3》（获奖）

  • 《时空勇士》

  • 《漫威暗夜之子》

  • 《Pentiment》

  • 《宝可梦传说：阿尔宙斯》

年度最佳射击游戏：

  • 《使命召唤 19：现代战争 2》（获奖）

  • 《守望先锋：归来》

  • 《酷极轮滑》

  • 《斯普拉遁 3》

  • 《小缇娜的奇幻之地》

年度最佳艺术游戏：

  • 《艾尔登法环》（获奖）

  • 《战神：诸神黄昏》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《Pentiment》

  • 《Tunic》

年度最佳持续运营：

  • 《最终幻想 14》（获奖）

  • 《命运 2》

  • 《堡垒之夜》

  • 《原神》

  • 《守望先锋：归来》

年度最佳竞速游戏：

  • 《GT 赛车 7》（获奖）

  • 《F1 22》

  • 《极品飞车：不羁》

  • 《FIA 世界汽车拉力锦标赛：新世代》

年度最佳游戏剧情：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《瘟疫传说：安魂曲》

  • 《Citizen Sleeper》

  • 《不朽》

  • 《Pentiment》

年度最佳动画剧集：

  • 《赛博朋克：边缘行者》（获奖）

  • 《国王排名》第一季第二部分

  • 《间谍过家家》

  • 《灵能百分百》第三季

年度最佳硬件：

  • Steam Deck（获奖）

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：IGN艾尔登法环战神：诸神黄昏

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用