IGN 2022 游戏奖项公布，《艾尔登法环》获年度最佳游戏

IT之家 12 月 13 日消息，IGN 于 12 月 8 日公布了其 2022 年度游戏提名名单，经过近一周的评选，IGN 2022 年度游戏奖项公布，《艾尔登法环》获得了 2022 年度最佳游戏。

IGN 称，在对“魂类”游戏系列进行了 13 年的迭代以及数十年的更广泛游戏开发之后，著名的日本工作室 FromSoftware 做了一件似乎比最残酷的《黑暗之魂》Boss 战更艰难的事情：它创造了全球热门大作，同时继续迎合铁杆粉丝，并熟练地使用他们经常被模仿，但从未被复制过的“魂类”公式。

IGN 表示，《艾尔登法环》是电子游戏领域的一项不朽成就，是开放世界游戏设计中一个庞大、无穷无尽的大师作品，宏伟的远景和高耸的城市与其中发生的冲突一样，对体验至关重要。

IT之家了解到，IGN 2022 年度游戏奖项包括：

年度最佳游戏：

《艾尔登法环》（获奖）

《战神：诸神黄昏》

《不朽》

《马力欧 + 疯狂兔子 星耀之愿》

《Marvel Snap》

《Tunic》

《吸血鬼幸存者》

年度最佳动作游戏：

《师父 SIFU》（获奖）

《猎天使魔女 3》

《咩咩启示录》

《忍者神龟：施莱德的复仇》

《吸血鬼幸存者》

年度最佳动作冒险游戏：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《地平线：西之绝境》

《迷失 Stray》

《Tunic》

年度最佳 RPG 游戏：

《异度之刃 3》（获奖）

《时空勇士》

《漫威暗夜之子》

《Pentiment》

《宝可梦传说：阿尔宙斯》

年度最佳射击游戏：

《使命召唤 19：现代战争 2》（获奖）

《守望先锋：归来》

《酷极轮滑》

《斯普拉遁 3》

《小缇娜的奇幻之地》

年度最佳艺术游戏：

《艾尔登法环》（获奖）

《战神：诸神黄昏》

《地平线：西之绝境》

《Pentiment》

《Tunic》

年度最佳持续运营：

《最终幻想 14》（获奖）

《命运 2》

《堡垒之夜》

《原神》

《守望先锋：归来》

年度最佳竞速游戏：

《GT 赛车 7》（获奖）

《F1 22》

《极品飞车：不羁》

《FIA 世界汽车拉力锦标赛：新世代》

年度最佳游戏剧情：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《瘟疫传说：安魂曲》

《Citizen Sleeper》

《不朽》

《Pentiment》

年度最佳动画剧集：

《赛博朋克：边缘行者》（获奖）

《国王排名》第一季第二部分

《间谍过家家》

《灵能百分百》第三季

年度最佳硬件：