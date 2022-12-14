英伟达 RTX 4060Ti 规格初步泄露：配备 8 GB GDDR6 显存，TDP 仅 220W

IT之家 12 月 14 日消息，爆料人士 @Kopite7kimi 透露了 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 显卡的规格。

多个爆料者都认为，这款新品将于 2023 年年中亮相，预计低于 500 美元（约 3490 元人民币），不过要是 RTX 30 系列库存难以消化可能还会更晚一些。

据称，它将搭载基于 4N 工艺和 Ada Lovelace 架构的 Ada AD106-350-A1 GPU，而这颗 GPU 将采用 4352 个 CUDA 核心。值得一提的是，完整的核心拥有 30 个 SM 或 4608 个核心，也就是说这颗芯片相比满血版 AD106 少了 256 个核心。

此外，该 GPU 还将采用 32 MB 的二级缓存，基于 PG190 的 PCB 设计，并具有 220W 的 TDP，比 RTX 3060 Ti 高出 20W，比传闻中的 RTX 4070 低了 30W，这也意味着它可能仅会配备单个 8pin 连接器 (150W+75W) 。

显存方面，RTX 4060 Ti 预计将配备 8 GB GDDR6 显存，也就是说英伟达暂时不会为这款产品引入 GDDR6X 显存，但 3060 Ti 之前确实进行了一次 GDDR6X 升级，所以就可以彰显其刀法之妙，相信后续还会推出 GDDR6X 版本或更高核心数的版本。

其他方面，这款产品可能会保留 128bit 总线接口的 18 Gbps 显存，也就是说这款显卡将带来每秒 288 GB 的带宽。

IT之家曾报道，此前 VideoCardz 还给出了英伟达 RTX 4060 / 4060 Ti 的 3DMark 跑分、频率信息和功耗信息，与最新爆料有些许出入：