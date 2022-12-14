苹果正评估欧盟新规开放 iMessage 要求，暂未考虑部署 RCS

IT之家 12 月 14 日消息，援引彭博社报道，苹果正计划向第三方应用开放浏览器引擎、NFC 及其它功能，并允许在 iPhone 上运行第三方应用商城。在这份报告中还指出苹果内部尚未对“如何向第三方服务开放 iMessage 和其 Messages 应用”做出决定。

彭博社报道称苹果在明年推出的 iOS 17 系统中可能会在 iPhone 上支持第三方应用商城，但是该公司仍未决定如何根据欧洲新规《Digital Markets Act》来部署信息应用。

而符合新规的一项变动可能是苹果会采用谷歌和其它平台支持的富通信服务（RCS）标准。然而，苹果“目前没有考虑”这种可能性。苹果还没有决定如何向第三方服务开放 iMessage 及其 Messages 应用。

IT之家了解到，苹果工程师认为，这种变化可能会损害 iMessage 提供的端到端加密和其它隐私功能。该公司目前也没有考虑整合 RCS，这是谷歌和其它公司正在推动苹果采用的消息协议。

RCS 全称富通信解决方案，是由 GSM 协会发起的、旨在创建基于 IP Multimedia Subsystem 基础上进一步丰富运营商通信服务的计划。RCS 由 GSMA 下的成员以代号 joyn 名字推入市场。RCS 的主要功能包括: 强化的电话簿: 增加联系人信息例如在线状态与服务探索。