科普：5G消息（RCS），到底是什么？

4月8日上午，中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会，宣布共同发布《5G消息白皮书》，推出“5G消息”业务。

除了三大运营商之外，包括中兴、华为、小米、OPPO在内的11家终端厂商也纷纷积极表态，将对该业务予以全力支持。

新闻一经公布，马上引起了行业内外的震动。媒体纷纷发文进行报道，相关股票也接连涨停。有人甚至惊呼：“这是三大运营商在借助5G向微信发起绝地反击”，“社交通讯工具又将掀起一场新的革命！”

那么问题来了。这个“5G消息”，到底是个什么来头呢？怎么突然就冒出来了？它究竟有什么神奇，竟然能够吸引三大运营商和11家手机厂商同时为它站台？

别急，让小枣君慢慢给大家揭开它的神秘面纱。

“5G消息”，其实和5G并没有什么关系。它既不是5G特有的功能，也不是5G时代新开发出来的业务。它的真实身份，是2008年就已经诞生的RCS业务。

RCS，全称是Rich Communication Suite，富媒体通讯套件。

什么是“富媒体（Rich Media）”？传统电话只有语音，传统短信只有文本。而“富媒体”，包括文本、语音、图片、视频、动画、表情、位置等多种媒体形式。我们天天在用的微信，就是一种富媒体通信工具。

RCS，也被称为融合通信。所谓“融合”，既可以理解为多种媒体形式融合，也可以理解为IP业务和传统电信网业务的融合。

RCS的诞生与发展

在具体介绍RCS功能之前，我们还是先了解一下它的身世。

我们把时间拨回到20多年前。当时，PC互联网以惊人的速度发展壮大，给人类带来了前所未有的信息大爆炸。

尤其是ICQ、MSN、OICQ（即QQ）等即时通讯工具的出现，让人们见识到多媒体通讯的无限乐趣。

于是，人们想到，这么有趣的通讯方式，是不是可以移植到手机上？

▲ 互联网即时通讯工具的鼻祖——icq

3G移动通信标准，就是在这样的背景下建立起来的（2000年5月）。从3G起，手机的重点发展方向变成了数据业务，以满足人们日益增长的多媒体通信需求。

3G向4G的发展过程中，负责牵头标准制定的3GPP组织，考虑到传统语音通话及短信业务也需要向多媒体演进。于是，在2002年的3GPP Release 5版本中正式提出了IMS。

搞通信的读者一定对IMS这个词非常熟悉。如果是非通信专业的读者，我可以告诉你另外一个和IMS密切相关的词，那就是这几年特别火的VoLTE（Voice over LTE）。

是的，VoLTE业务，就是基于IMS实现的。

IMS的全称，叫做IP多媒体子系统（IP Multimedia Subsystem）。它包括了一系列不同的通信设备网元。

IMS的网络结构和业务流程非常复杂。对于IMS的作用，我们可以这么理解——它帮助4G LTE这个纯数据网络，实现对语音通话和短信的支持，并对它们进行强化（升级为多媒体形式）。

▲ IMS就是4G LTE网络的一个“插件”。有了它，4G才能打电话和发短信。

在IMS的基础上，才有了VoLTE和RCS。

2007年，RCS由一小部分GSMA（全球移动通信系统协会）成员提出，目的是为了运营商之间的多媒体消息互通。

2008年2月，GSMA正式成立RCS项目，并将其命名为“home”。此后，GSMA发布了多个版本的RCS、RCS-e（enhance，增强型）规范。

▲ GSMA，可以理解为全球运营商协会，主要代表运营商利益

RCS发布之后，得到了全球众多运营商的拥护。尤其是2008年4G LTE标准发布之后，RCS成为运营商们建设4G的标配。

同样是2008年前后，iPhone和安卓相继问世，移动通信进入智能机时代，移动互联网市场开始井喷。

2011年左右，以WhatsApp、LINE、Facebook Message为代表的OTT通讯工具出现并迅速崛起，大量蚕食了传统运营商的语音、短信收入。

于是，海外运营商更加仰仗RCS，希望借此与OTT软件进行竞争。当时Vodafone、Orange、SKT、Verizon、O2等海外知名运营商都推出了自己的RCS解决方案和品牌。

2016年，为了进一步推动RCS的产品开发及全球部署，GSMA推出了RCS Universal Profile（通用配置文件，简称UP，相当于是一个规范标准），并陆续更新了多个版本。目前最新的版本，就是2019年10月发布的Version 2.4。

▲ RCS和UP的版本演进

我们回过头来看看RCS在国内的发展。

中国的3G和4G建设启动普遍晚于欧美日韩。3G就不用说了，晚了8年。4G是晚了5年。2013年底，工信部才发放了LTE商用牌照。

作为LTE的积极建设者，中国移动在2014年LTE大规模建网的同时，就非常看重IMS、VoLTE、RCS的商业价值。

因为飞信的前车之鉴，中移已经充分意识到传统运营商正在出现管道化的趋势，利润空间将不断被挤压，急需和OTT抢占流量入口，寻找新的业务增长点。

2015年，就在国内LTE网络覆盖初具规模之后，中移大幅提前了国内各省IMS和VoLTE网络的建设进度，并积极推动广州研究院的RCS业务验证和测试。

随着5G的到来，情况又发生了不同。

为了给5G网络腾挪更多的频谱空间，运营商必须加速2/3G网络的退网。而依附在2/3G网络上的传统语音和短信业务，必须尽快迁移到LTE和IMS网络上。（国内LTE网络的成熟覆盖，IMS的建设完成，使得RCS的推出具备了很好的时机。）

与此同时，面对OTT业务的持续打压，运营商也希望通过RCS进行最后一搏。于是，就有了这次“5G消息”业务的联合发布。

之所以叫“5G消息”，主要是希望借助5G的品牌，体现RCS业务和传统消息业务之间的代差。

RCS的功能特点

接下来我们说说RCS的功能特点。关于这方面的内容，相信大家通过各大媒体报道已经有所了解。

中国移动在2014年曾经基于RCS提出了「三新」目标。这里面的三新，指的是新通话，新消息，以及新联系，分别指代了手机上的电话，短信，通讯录这三大入口。

“新通话”以VoLTE为核心，增强用户通话质量和体验；“新消息”无缝融合多种媒体和消息格式，无缝与传统短/彩信互通；“新联系”以真实手机号码为前提，构建全新的社交、公众信息服务入口。

其实，这已经很明确地给出了RCS的功能和定位。

从总体上来看，RCS的应用场景分为两种，一种是个人用户与个人用户之间的消息交互，还有一种是企业用户与个人用户之间的消息交互。

针对场景1，RCS支持点对点消息，支持群发、群聊，支持语音、图片、视频多媒体消息，还支持发送位置、名片等，甚至还支持消息云备份和阅后即焚。

▲ RCS的个人用户聊天

这些功能和我们目前的微信都差不多，RCS并没有体现出什么优势。考虑到用户习惯等原因，RCS估计很难撬动微信的霸主地位，未来可能主要是处于一个辅助性的地位。

更受运营商及整个产业关注的，其实是场景2。

2017年，GSMA在UP2.0规范中引入MaaP，还发布了MaaP白皮书，明确提出了面向A2P（Application to Person）行业消息的“RCS商业富媒体消息（RCS Business Messaging）”，也就是我们所说的场景2。

▲ RCS商业富媒体消息

MaaP，就是Messaging as a Platform，消息即平台。

RCS商业富媒体消息，为企业和个人用户之间提供消息交互接口，在图片和视频等基础上增加了交互能力，方便企业向用户输出个性化服务。

例如机票酒店预订查询、物流查询、网购订单查询等一系列轻应用功能，都可以通过RCS商业富媒体消息实现。

RCS商业富媒体消息的价值在于，它为企业和用户提供了一条新通道。借助这条通道，企业可以触达用户。用户也可以触达服务。从某种意义上来说，它很像小程序、微信公众号（服务号），甚至电话客服中心。

为了实现RCS商业富媒体消息，运营商在自身网络上架设了MaaP能力增强开放平台和Chatbot聊天机器人。平台面向企业开放API接口，以提供服务。

架构大概是这样的：

RCS有一些独特的优势。

首先第一点，它不需要单独安装第三方APP，手机原生就可以支持。这大幅降低了用户使用门槛，也节约了推广成本。

▲ 每个人的手机，都少不了这三个图标

虽然目前大部分手机并不支持5G消息，但后续各大厂商对手机进行软件升级，支持RCS UP 2.4规范之后，都可以支持。即使你不是5G手机（但至少是4G手机），也可以支持。

第二个优势，就是RCS业务和手机号码直接关联，用户号码就是账号，无需注册。

这同样降低了用户使用业务的复杂度，不仅解决了身份认证问题，还打通了“平台孤岛”（无需在每个商户单独注册账号）。

▲ 手机号即账号，一号通用

第三个优势，是RCS牢牢掌握住了用户通信录这个社交金钥匙，无需添加好友，即刻就能建立社交网络。

尽管RCS拥有以上优势，但真正决定它能否走向成功的，并不是这些优势，而是它的生态和商业模式。

RCS的产业链既包括运营商、设备商、终端厂商，也包括平台服务商、内容提供商等。

设备商和终端厂商还好说，关键是平台服务商和内容服务商。它们愿不愿意投入，平台和应用该如何开发，开发能不能获得回报，如何吸引商户，要不要收费，如何收费，商户愿不愿意买单，这些都是未知数。

如果生态不能做大做强，就无法孵化更多的5G消息应用场景，也就谈不上商业价值回报。

RCS的未来

目前，国内运营商的5G消息业务还处于试点大区联调测试阶段。

4月10日，中兴通讯助力中国移动在杭州成功打通了基于GSMA UP2.4标准的5G消息first call，标志着国内5G消息商用进入正式倒计时。

根据业内消息，6月份国内就可以推出5G消息的正式商用。国内手机的升级支持，估计需要3个月到1年的时间。

相比于国内，RCS在海外的发展速度稍微快一些。早在去年底，美国四大运营商Verizon、AT&T、Sprint和T-Mobile就宣布，将通过其合资企业的“跨运营商消息传递计划”（CCMI），在2020年将RCS引入安卓智能手机。

根据GSMA官网的数据，目前全球已有88家运营商实现RCS商用，全球月活用户4.03亿。2021年，RCS服务的总市场价值预计将达到740亿美元。

GSMA也已将RCS纳入5G终端的必选功能。相信随着5G建设的深入，RCS很快会成为大家手机中的标配。

5G消息究竟会如何发展？让我们拭目以待吧！