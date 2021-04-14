美国三大电信运营商 RCS 联合发展计划宣告破产

4 月 14 日消息 来自 Light Reading 的报道称，美国几大电信运营商在 2019 年宣布，他们将在 2020 年共同推出 RCS 消息应用程序。

在新的跨运营商消息计划（Cross Carrier Messaging Initiative,CCMI）的支持下，几家公司在 2019 年底表示，他们将采用供应商 Synchronoss Technologies 来处理这项工作的技术流通。在 2020 年 5 月，Synchronoss 表示，“我们仍然认为，CCMI 合资企业将在 2020 年推出基于 RCS 的高级消息服务。”

但事实却并未如此。

“虽然我们不能代表 CCMI 发言，也没有正式宣布推出这项服务的具体日期，但 Synchronoss 仍在继续进行准备工作，并期待着帮助将基于 RCS 的消息服务带给美国用户。”Synchronoss 在最近回应 Light Reading 的问题时表示。

Verizon 的回答更加直言不讳：“CCMI 的所有者决定终止合资企业的工作。但是，我们这些所有者仍然致力于增强用户的消息服务体验，包括增加 RCS 的可用性。”该运营商在一份声明中写到。

这种发展的确不足为奇。

GlobalData 分析师 Lynnette Luna 向 Light Reading 表示：“RCS 市场在过去十年里一直发展非常缓慢。”Lynnette Luna 在 2020 年 6 月撰写了一份关于美国 RCS 市场的报告，此后便再未进行过更新。

RCS 首次出现是在十多年前，当时 GSMA 以 Joyn 品牌对该技术进行了市场营销。他们希望沃达丰和 Verizon 等运营商能够使用 RCS 来创建各种可互操作的多媒体功能，类似于 Facebook 的 WhatsApp。

尽管该技术在日本等特定地区已经获得了一定市场吸引力，但在美国市场却仍然不受欢迎。

T-Mobile 在回应 Light Reading 的问题时表示：“我们致力于提供 RCS 互操作性，并正在与其他供应商合作实现这一目标。使用 Android 设备的 T-Mobile 用户目前可以通过我们的网络享受 RCS 消息服务，也可以通过与谷歌互操作与全球的许多其他用户进行 RCS 消息传递。”

实际上，自 2019 年 CCMI 成立以来，T-Mobile 也许是唯一一家在 RCS 方面有所发声的美国运营商。该运营商在 2015 年携手供应商 Mavenir 首次推出了 RCS，2020 年 T-Mobile 宣布与谷歌达成了一项协议，由谷歌为其 Metro by T-Mobile 预付费用户提供 RCS 服务。

然后，2021 年 3 月，T-Mobile 表示已与谷歌达成协议，Google Messages 将成为其所有 Android 设备上的默认消息服务应用。据知情人士透露，T-Mobile 此举旨在消除特定于手机的消息服务客户端，如三星消息（Samsung Message）。Google Messages 应用仍将连接至由 Mavenir 运营的 T-Mobile 的 RCS 服务。

考虑到 T-Mobile US 在 2020 年占 Mavenir 收入的 40%，这一点是值得注意的。

“最近宣布的 T-Mobile 与谷歌的合作，对于 RCS 的采用，以及将其整合作为下一代移动消息服务标准来说，是一个好消息。通过增加对 Android Message 的支持，T-Mobile 无需依赖于智能手机制造商的更新路线图，便扩大了用户范围，并为其网络添加了更多 RCS 用户。这对于 Mavenir 在美国扩大 RCS 发展足迹也是一个好消息，因为三大移动网络运营商都在其网络中使用了 Mavenir 的 RCS 技术。”Mavenir 的 RCS 的负责人在一份声明中说到。

该负责人继续说到：“美国主要的移动网络运营商已经完成了或者正在完成相互之间的 RCS 互联，以及与全球其他 RCS 用户的互联。预计之后将会有来自不同移动运营商的 RCS 服务可用性公告，这表明 RCS 已经成为现实，并将继续发展下去。”

GlobalData 分析师 Lynnette Luna 解释说，谷歌持续在美国和其他地方推动 RCS 发展，是希望自身能够从 B2C 广告中获利。考虑到这类服务在日本等国家的表现，这并不令人意外。根据 Synchronoss 的数据，日本消费者对 RCS 消息的打开率为 85%，点击率为 60%——这比用户对移动端 banner 广告仅有 0.001% 的点击率高太多了。

Lynnette Luna 说：“RCS 对谷歌来说确实很重要。”她表示，尽管美国和其他地方的 RCS 服务发展遭遇了 “先有鸡还是先有蛋问题”的困扰——即运营商不支持这项服务，是因为客户并不使用这项服务，反之亦然。

当然，RCS 面临的另一个主要发展障碍是：iPhone 制造商苹果并不支持 RCS 服务，而苹果占据了美国智能手机市场近一半的份额。

Lynnette Luna 说，“这一直是 RCS 的致命弱点。”但她亦表示，这项服务可能会受到 5G 的推动，5G 要求运营商部署 IMS 技术，该技术使 RCS 互操作性更容易实现。

但 Lynnette Luna 对 T-Mobile、Verizon 和 AT&T 等美国运营商大力推动 RCS 发展并不抱太大希望，这些运营商目前都在积极扩展自己的 5G 网络。的确，AT&T 公司甚至没有回应 Light Reading 关于其 RCS 发展情况的问题。