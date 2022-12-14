首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 安卓之家>安卓手机

Galaxy A71 5G 推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版，三星：所有符合条件机型目标年前完成升级

2022/12/14 10:30:28 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 12 月 14 日消息，三星目前已经为超过 40 机型推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版，而且官方声称计划在年前将所有符合升级条件的机型升级到新版本中。三星正加速中低端机型的升级，现在 Galaxy A71 5G 已经开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版。

IT之家了解到，Galaxy A71 5G 是一款 2020 年推出的中端机型，本次更新固件版本为 A716BXXU6EVL2。目前，该更新已在阿联酋发布，但我们预计未来几天新软件将在更多亚洲和欧洲市场推出。

除了 One UI 5.0 之外，新更新还为 Galaxy A71 5G 带来了 2022 年 12 月的安全补丁。One UI 5.0 带来了略微更新的 UI 设计，包括扩展的调色板功能、动态应用程序图标、新的小部件、Stacked Widgets 以及更多快速设置切换。

此更新还对 Samsung Gallery、Samsung Internet、Samsung Internet 和 Samsung Keyboard 等应用进行了改进。该公司还改进了内置的图像和视频编辑器。这家韩国公司还添加了新的 AR 表情符号、Emoji 和颜文字。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：三星

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用