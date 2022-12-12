三星 Galaxy Note 20 Ultra 国行开始推送安卓 13 / One UI 5.0 正式版

IT之家 12 月 12 日消息，据IT之家网友今日反馈，三星 Galaxy Note 20 Ultra 国行今日正式推送 安卓 13 /OneUI 5 正式版，带来了一些新的功能和改进。 包括视觉设计上带来新的应用程序图标和插图，比以往更流畅，增强模糊效果和颜色，支持自定义锁屏等。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 用户现在可以通过导航到设置 —— 软件更新，并点击下载和安装，在智能手机上安装 Android 13 更新。

IT之家获悉，三星 One UI 5.0 带来了革新的 UI 设计，具有扩展的调色板功能，精简的通知设计，以及简化的设置菜单。三星已经改进了所有的内置应用程序，以增加更多的功能和更好的 UI 设计。该更新还改善了手机的性能、隐私和安全。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 搭载高通骁龙 865 Plus 八核处理器，后置摄像头为 1.08 亿像素广角镜头 + 1200 万像素超广角镜头 + 1200 万像素长焦镜头，支持自动对焦、5 倍光学变焦、50 倍超高分辨率变焦、激光 AF 传感器、OIS 防抖等功能，前置 1000 万像素；搭载 4500 毫安时容量电池。该机于 2020 年 8 月 5 日发布