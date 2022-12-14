马斯克的 Twitter 贷款让债权人损失惨重：各大银行正筹划如何减记

北京时间 12 月 14 日上午消息，据报道，三位知情人士今日称，向埃隆・马斯克（Elon Musk）提供 130 亿美元贷款用于收购 Twitter 的一些银行，正准备在本季度计入其贷款亏损，但要保证不能对其季度收益造成重大拖累。

通常，银行在交易时向投资者出售此类贷款。但市场参与者表示，以摩根士丹利为代表的 Twitter 贷款机构如果现在尝试这么做，可能面临数十亿美元的损失。因为在经济不确定时期，投资者尽量避免购买高风险债券。而且，Twitter 当前的境况也欠佳，广告商逃离、营收下滑，支付债务利息的能力也值得怀疑。

但银行仍必须将贷款按其市场价值计价，并为财报中所报告的亏损拨备资金。然而，三位知情人士今日称，在没有确定价格（由债务的实际销售决定）的情况下，每家银行可以根据其市场调查和判断来决定减记多少。

一位知情人士称，其中最大的一笔债务，即价值 100 亿美元的以 Twitter 资产为抵押的贷款，可能不得不减记高达 20%。当然，这笔贷款由七家银行提供，所造成的冲击由多家公司管理，因此不会对利润造成重大打击。

而另一位知情人士预计，一些银行可能只会对贷款的担保部分进行 5% 至 10% 的减记。此举正值华尔街银行纷纷预计其第四季度利润将下滑，原因是营收暴跌，以及在全球经济疲软的背景下贷款损失准备金上升。

三位银行业消息人士表示，剩余的 30 亿美元无担保贷款，可能会导致七家银行蒙受更大损失。至于这部分贷款，银行计划减记多少还不得而知。

一位知情人士称，贷款银行曾考虑用以特斯拉股份支持的贷款，来替代这部分无担保贷款。但马斯克已经表示，在当前的宏观经济环境下，最好避免此类贷款。

除了摩根士丹利，为马斯克收购 Twitter 交易提供贷款的银行还美国银行、巴克莱、三菱 UFJ 金融集团、法国巴黎银行、瑞穗金融集团和法国兴业银行。

几名银行家和会计师表示，根据会计准则，这些银行在明年 1 月份公布第四季度财报时，必须将其贷款按其市场价值计价。

但随着市场活动陷入停滞，银行在如何对贷款进行估值方面有相当大的灵活性。这意味着，每家银行对其估值都可能不同。他们在如何报告减记，以及出售债务所需时间方面，有很大的回旋余地。例如，对于 2008 年金融危机后的杠杆贷款交易，他们就花了数年时间才清算完毕。

一位知情人士称，每家银行都会与两到三个潜在买家进行市场调查，以计算出出贷款的价值，但最终需要得到审计师的同意。该知情人士还称，如果估值继续恶化，一些银行最初可能会计入较小的打击，然后随着时间的推移进行减记。

另外，预期的损失也可能在投资银行和交易部门之间分配，使其规模变得足够小，以致于不必单独披露。两位知情人士称，任何减记都可能被分成几块，分几个月进行，从而减少对任何一个季度收益的影响。

一些市场参与者预计，除非市场状况好转，否则这笔债务造成的损失将是巨大的。两名银行业消息人士表示，如果银行现在试图出售贷款，他们将无法从担保债券中获得超过 60% 的面值。而无担保部分的价格甚至更低，这将使整体贷款银行蒙受数十亿美元的损失。

今年 9 月，以美国银行为代表的华尔街银行，在出售支持杠杆收购商业软件公司 Citrix Systems 的约 45.5 亿美元债务时，就蒙受了 7 亿美元的损失。

相比之下，支持 Twitter 交易的银行家们更为乐观。摩根士丹利 CEO 詹姆斯・戈尔曼（James Gorman）本月早些时候曾时表示：“我对马斯克很有信心。我们不会支持那种虚渺的业务和机会，除非我们相信它是真实存在的。”