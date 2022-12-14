推特前 CEO 多西承认公司存在严重问题：不应删除内容或封杀帐号

北京时间 12 月 14 日上午消息，据报道，Twitter 联合创始人兼 CEO 杰克・多西（Jack Dorsey）虽未在今日的博文中直接提及埃隆・马斯克（Elon Musk），但他还是明确表示，这家曾经由他掌舵的公司在当时和现在都存在严重问题。

多西表示，他的这番评论是围绕“Twitter 文件门”（Twitter Files）展开的 —— 马斯克上周开始公布一系列 Twitter 内部文件，以证明 Twitter 前管理层在进行内容审核时对保守派持有偏见。

多西在博文开头写道，他信奉三个原则：社交媒体必须经得起“企业和政府的控制”；作者是“唯一可以删除自己内容的人”；“审核最好通过算法选择来实现”。

多西写道：“我当初领导的 Twitter 和目前的 Twitter 都没有满足这三大原则中的任何一个。”

马斯克于今年 10 月完成对 Twitter 总额 440 亿美元的收购，此后取消了许多旧的审核政策。他还恢复了之前被 Twitter 封杀的美国前总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）的帐号。

在今年 1 月 6 日发生“冲击国会事件”后，特朗普的帐号遭到 Twitter 永久性封杀。当时担任 Twitter CEO 的正是多西。

多西并未对马斯克进行明确批评。他表示，当激进投资者 Elliott Management 两年前介入 Twitter 后，他个人就放弃了继续推动该公司向正确方向发展。

“这是我一个人的错误。”多西写道，“当激进投资者在 2020 年入股后，我彻底放弃了。”

谈到 Twitter 封杀特朗普时，多西表示，他相信“不存在恶意隐瞒的问题，大家都是根据当时掌握的最佳信息采取行动。”

但他还是承认“我们犯了错误”：如果 Twitter 更关注用户需求，而不是只顾着从自己的角度看待问题，处境会比现在更好。

多西称，总的来说，社交消息平台不应该删除内容或封杀帐号，因为“这样做会使重要的背景、学习和非法活动的处罚变得复杂”。

他提出了“社交媒体自由和开放协议”的想法，这种协议不能由任何的个人或公司拥有，只有这样才能真正践行他的原则。

“当今的问题在于，许多公司既控制协议，又负责内容。”多西写道，“这最终必然导致人们能否看到某项内容会受制于某个人的控制。”

多西提到了 Twitter 牵头的非营利组织 Bluesky，以及 Mastodon 和 Matrix。他认为，这些新兴项目有望实践他的理念，负责制定自由和开放的社交媒体协议。他本人将会为有前景的项目提供资助，首先向加密消息应用 Signal 提供 100 万美元资金。