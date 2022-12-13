Twitter 蓝 V 认证收费服务重新上线：已解决冒充名人问题，iPhone 端收费更高

北京时间 12 月 12 日上午消息，据报道，Twitter 蓝 V 认证收费服务之前因为有人冒充知名人士或品牌而暂停数周，但目前已经重新上线。

几经推迟后，Twitter 在官方博客中宣布 Twitter 蓝 V 认证已经恢复。用户每月支付 8 美元即可获得一个附带自己姓名的蓝色认证徽标，还可以拥有修改推文的权限。

Twitter 表示，该公司将“采取一系列其他措施来探测和避免冒充行为”，包括要求用户验证与帐号绑定的手机号码。当用户修改用户名或照片时，系统也会暂时取消其认证徽标，“直到修改获得 Twitter 审核为止”。

该博客写道：“违规帐号可能会被暂停使用，不予退款。”

在亿万富豪埃隆・马斯克（ElonMusk）10 月末私有化 Twitter 之前，该公司就使用蓝色徽标来验证用户，以此区分名人、音乐家、记者等容易被冒充的名人。但具体的验证流程并不明确，马斯克也批评这种模式为“领主和佃户制度”。

但 Twitter 蓝 V 认证付费验证系统推出后，却出现了大量看冒充名人的情况 —— 许多用户验证帐号后，又私自更名为著名品牌或人士。甚至有人冒充马斯克本人。受此影响，Twitter 蓝 V 认证暂停了一段时间，以研究解决方案。

在重新推出 Twitter 蓝 V 认证时，马斯克也不忘顺便批评一下苹果。如果用户通过苹果 iOS 的 Twitter 应用购买 Twitter 蓝 V 认证，需要每月支付 11 美元，多出来的费用源自苹果的应用内购佣金。马斯克之前曾经多次对此表达不满，称之为“实质上的全球互联网税”。

马斯克周一发表推文称，非 Twitter 蓝 V 认证付费用户将会“在几个月内”失去认证徽标。他之前也曾发表过类似的声明。

Twitter 表示，该公司还将推出不同颜色的认证标识，包括面向企业帐号推出金色徽标，面向政治帐号推出灰色徽标。