报告：推特 2 年内将流失 3000 万用户

12 月 14 日消息，市场研究机构 Insider Intelligence 于美国当地时间周二发布报告预测，在新老板埃隆・马斯克（Elon Musk）进行诸多改变后，社交媒体平台推特的用户将在两年内流失 3000 万人，收入增长也将持平。

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在马斯克解雇了大约半数推特员工，其中包括那些参与内容审查的员工后，专家和用户始终对其打击虚假信息的能力感到担忧。

Insider Intelligence 在报告中称，该机构自 2008 年开始跟踪推特用户数量，预计其全球月活跃用户数量明年将下降近 4%，2024 年将下降 5%，总计超过 3200 万人。

报告中还预计，推特在美国（最大市场）流失的用户比 Insider Intelligence 追踪的任何国家都多，未来两年将减少 820 万人。到 2024 年底，随着推特变得“更不稳定，更不令人愉快”，美国用户数量预计将下降至 5050 万，为 2014 年以来的最低水平。Insider Intelligence 还称，在英国，未来两年推特用户将减少约 160 万，目前数量为 1260 万。

该公司预测，虽然所有年龄段中都有失望的用户离开推特，但离开人数最多的将是 25 岁以下和 45 岁以上的人群，他们“不那么忠诚，也不太愿意容忍有辱人格的体验”。

Insider Intelligence 首席分析师贾斯敏・恩伯格（Jasmine Enberg）表示：“不太可能会有一个灾难性事件终结推特，但用户明年将开始离开推特，因为他们对技术问题以及仇恨言论或其他令人不快内容的快速增加感到沮丧。即使推特的骨干员工夜以继日地工作，也将无法抵消该平台的基础设施和内容审核问题。”

Insider Intelligence 还将推特广告收入增长预测从 2023 年的 22% 和 2024 年的 16% 下调至“基本持平”，原因是广告商因对该平台品牌安全的担忧日益加剧而撤下、暂停或永久停止投放广告。此外，收入和人员流失使得马斯克更难推出新产品，也难以增加平台的使用率和参与度。

马斯克上个月将推特“收入大幅下降”归因于民权组织向品牌施压，要求他们暂停在推特上打广告。这家社交媒体公司约 90% 的收入来自广告。11 月份，这家研究公司将推特今年的广告收入增长预期下调了 40%。

美国当地时间周一，推特突然解散了其“信任与安全委员会”，这是一个由近 100 个独立公民、人权和其他组织成员组成的咨询团队。该委员会于 2016 年成立，旨在解决推特上的仇恨言论、剥削儿童、自杀、自残和其他问题。马斯克已经解雇了数千名员工，并告诉那些留下来的人，他们必须支持“长时间、高强度”的工作。