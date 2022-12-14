Xbox One 和 PS4 版《霍格沃茨之遗》推迟到明年 4 月 4 日发布

IT之家 12 月 14 日消息，《霍格沃茨之遗》（Hogwarts Legacy）再次推迟发布日期，不过这次仅限于 Xbox One 和 PlayStation 4 游戏主机。游戏开发商 Avalanche Software 今天在推文中宣布 Xbox One 和 PS4 版本将推迟到 2023 年 4 月 4 日发布。

《霍格沃茨之遗》的 PC 版本、Xbox Series X|S、PlayStation 5 版本依然会在明年 2 月 10 日发布，而 Switch 游戏版本将于 2023 年 7 月 25 日推出。

这并非是《霍格沃茨之遗》首次跳票，开发商在 2021 年宣布这款游戏推迟到今年 12 月，随后再次推迟到明年 2 月。

IT之家了解到，《霍格沃茨之遗》是一款基于《哈利・波特》系列书籍设定的开放世界动作角色扮演游戏。在旅程中，你将造访那些熟悉的和陌生的地点，发现奇妙的野兽，自定义你的角色并制造魔药，掌握施放咒语的技巧，升级天赋并成为你所向往的巫师。

体验 1800 年代的霍格沃茨。你将扮演一名握有古老秘密之钥匙的学生，而这个秘密可能会威胁到整个魔法世界。结识盟友、与黑巫师战斗，并最终决定魔法世界的命运。书写你的传奇。留给后人传唱。