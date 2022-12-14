法拉第未来宣布管理层人事变动，继续加强领导团队并为 FF 91 全面生产做准备

12 月 14 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车初创公司法拉第未来（简称 FF）宣布了高层管理人员变动。

该公司表示，其现任高管兼董事会成员 Matthias Aydt 将担任全球高级副总裁、产品执行主管一职，任命立即生效。他将负责领导整个产品开发和工程团队，因为公司准备生产 FF 91 Futurist。

据悉，该公司的产品执行主管一职此前由鲍勃・克鲁斯（Bob Kruse）担任，但他最近离开了公司。

此外，法拉第未来宣布，目前负责 FF 战略合作伙伴关系的 Xiaoyang Ning 将承担此前由 Aydt 先生担任的业务开发职责，而 Xiao Ma 将担任 FF 产品和移动生态系统主管。

此前，在 11 月 28 日，法拉第未来宣布，公司董事会已解除毕福康（Carsten Breitfeld）全球 CEO 的职务，任命 FF 中国 CEO 陈雪峰为全球 CEO，任命立即生效。

当地时间周二，该公司表示，它将继续加强其领导团队，并为 FF 91 Futurist 的全面生产做好准备。

FF 91 于 2017 年作为概念车型推出，是法拉第未来的旗舰产品，拥有 1050 匹马力，百公里加速不超过 2.4 秒，将在该公司的汉福德工厂内生产。

近日，法拉第未来表示，它将于美国东部时间 12 月 15 日举办业务更新全球投资人会议，届时它将宣布全球业务转型计划，其中包括 FF 91 Futurist 的车辆交付计划。