经典游戏中最让人绝望的迷宫，多少人被困一辈子没走出来

在你的记忆中，单机游戏最折磨人的迷宫是来自什么游戏中的呢？

仙剑 1？仙剑 3 外传？轩辕剑？幻想三国志？魔界召唤？勇者斗恶龙？魔眼杀机？魔界召唤？荆柯新传？黎明之砧？女神转生？巫术？最终幻想 15？世嘉 md 皇帝财宝和吞食天地？灵剑传奇？新神雕侠侣？重装机兵 3 蒸汽之柱？

风云天下会百人杀阵，之后进入侠王庄地下密室，共三层，看着攻略都过不去

这些游戏虽然有迷宫，而且很折磨人，但是经过长途跋涉之后总算可以走出去的。

毕竟迷宫无论怎么玩，只要你专心照一条路走，走错了再换一条路，始终可以走出去的。

而有的游戏则完全没有规律，就连进口和出口都要动手脚，你没有达成条件或者走错一步，那就只能被困在阵中了。

而将迷宫发挥到极致的游戏，绝对是《幽城幻剑录》。

看攻略玩《幽城幻剑录》的玩家估计就懵逼了：这游戏有迷宫吗？

准确来说并没有，所有的房间和地形都是比较简单的，没有迷宫只有阵法。

这些阵法将各个路口完全打乱，你明明是从这里进去的，退出来之后发现场景完全不同了。

阵法的难点就在于“冤枉路”和“回头路”。

看看天地劫系列中，除了《神魔至尊传》放过了玩家，其他几个版本都是以“安心玩死玩家”为目的。光是靠这个迷宫，至少增加了 30 个小时的游戏流程。

另外《天地劫》还有一部前作《天外剑圣录》，迷宫的难度也是超高的。

如今我们在回味《幽城幻剑录》的时候，看到其中一些场景仍然心有余悸。

似乎每一个迷宫都曾经让我们付出了不少的心血。

就是不知道对于你来说是愉快的经历还是阴影呢？

高昌沙漠

游戏前面玩的几个小时，都比较顺利，也没有什么让人头疼的迷宫。但要是你来到高昌沙漠，就会马上遭遇挫折。

没有攻略，基本上就劝退了。

记得当年我第一次玩，在这里被困了一个星期啊！

（其实这里也是有提示的，尸体会告诉你真相，但这需要一定的领悟能力，繁体字的话虽然看得懂，但多多少少也会有阅读影响）

当时没有攻略，甚至连规律都没有掌握。最后试着以尸体为单位进行移动，终于走了出来。

本以为这就是游戏中最难的迷宫了，以后不会在遇到了。

然而，这才刚刚开始呢！

高昌古城

进入高昌古城之后，虽然封大姐在各个正确入口施法，但仍然找不到正确的路。

这里的迷宫完全可以用“神出鬼没”来形容，进入出口再退回来就变样了，加上沿路的小怪让人烦躁不安。

当年玩这款游戏的时候，真的差点死在这里。我不是说主角，而是说作为玩家的我。

真的快被逼疯了啊！

连续闯了多次之后，始终找不到正确的路口。此时封姐姐的法术其效果了，在正确的入口都有标识：

但仍然走不出去，为什么，因为有的地方必须走回头路。走错一步就前功尽弃了。

最最可恨的是，在这么复杂的迷宫中居然还有“高皇君”的支线任务。

高皇君啊！那是必须救的人啊！就算是支线也必须要救啊！她可是《寰神结》的主角，殷千炀的守护星，天玄门最后的希望。

《幽城幻剑录》和《寰神结》的剧情能对接上，主要就是靠“高皇君”和“葛云衣”这些经典人物。

高皇君的战斗力在《寰神结》已经是天花板，但是在《幽城幻剑录》剧情中，为了维护师兄大战了几场元气大伤。

遗憾的是殷千炀夫妻最终还是走向了绝路，师尊方震岳病重而亡，大师兄应奉仁和周崇、朱浩勾结成为天玄门掌门，高皇君不得不出走。

在夏侯仪的帮助下，成功让高皇君加入了神阕宫。

游戏中最大的两个败类：周崇、朱浩，第一次打败他们的话，可以在早期拿到极品装备。

龙驹岛，五幻移胧阵

估计这个位置至少有三分之一的玩家被直接劝退了吧！

甚至后期看到别人“御龙飞行”都会感到很好奇，怎么还有这个操作。

想要“御龙飞行”，只需要闯过这里的“五幻移胧阵”即可。这里没攻略不大可能闯得过去，走错一步满盘皆输。

就算给你攻略，只要走错一步也会万劫不复。

给人的感觉就像是 BUG 一样，你一直往上面走，或者往下走都没有尽头。

就算是封姐姐在场也只能一步一步走过去。

这个场景的难度有多高呢？这么说吧！就算你现在照着别人的视频走，也有可能走错位置。

每个场景的出口连接的位置都会发生变化，基本上就已经是 RPG 游戏中迷宫的极致了。

除非你能将得到的线索完全理解，但估计很困难吧！

走出这个迷宫之后，恭喜你现在可以打“邪龙解臾”了。

打败他之后收入镇龙玉之中，想使用坐骑时随时召唤，可以在天空遨游，任何地方都可以去。

天枢仪

游戏中最复杂，最困难的解密模式，都在罗睺城。

天盘上面要放置 16 颗星，以及之前收集到了五个球，放错之后会受伤，一边打架一边放道具。

只要停止了罗侯城的天动仪，那人间就能恢复秩序。因此这个过程特别繁琐。

天枢仪上面有 21 个选项，一个都不能错，而且必须循序渐进。

最夸张的是，在进行一半的时候还需要将“计都之钥”换成罗睺之钥”，成功之后就连夏侯仪都不确定成功没有。

完成这个步骤之后，终于可以去见最终 BOSS 罗睺了。

不知道大家有没有相同的感觉，皇甫申 + 罗睺的战斗力，还不如之前我们在路上遇到的“200 块”。

那么《寰神结》这边什么迷宫给你造成过阴影呢？

我想是这里吧：

现在玩玩新游戏，总感觉就是走一个流程，不愿意再去研究细节，通关之后索然无味。甚至有时候玩玩那些评分很高的游戏，也感觉都一般般，不知道怎么评上高分的。

或许就是玩游戏的心态变了吧！

闲暇之余，偶尔还会回味一下昔日的那些老游戏。

这才发现原来当年自己在游戏中付出过很多，同时也得到了很多的快乐。

只是如今玩游戏，已经不愿意再投入更多的精力了。

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本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代