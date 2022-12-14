OPPO Find N2 / N2 Flip 系列折叠屏新机亮相：横向 / 竖向两款，明日发布

IT之家 12 月 14 日消息，在今日下午的 OPPO 未来科技大会 2022 上，OPPO 正式公布了 OPPO Find N2 系列折叠屏新机，横向 / 竖向各一款。

从预热视频可以看到，横向折叠的 OPPO Find N2 整体设计和前代类似，采用了类似墨绿色的后盖，搭载后置三摄。

竖向折叠的 OPPO Find N2 新机（爆料为 OPPO Find N2 Flip）采用类似粉紫色的后盖，后置竖向双摄，配有一块超大的外屏，长度方面几乎覆盖了半个机身。

IT之家了解到，据此前官方预热，OPPO Find N2 主打轻薄，而且比直板机更轻，采用创新材料并重构关键结构件，带来折叠屏重量上的重大突破，并全面升级屏幕、影像、性能及悬停体验，带来“超越直板手机的体验”。

从之前的爆料来看，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8 + Gen1 的低频版，后置 50MP 的 IMX890 主摄，支持 OIS 防抖，兼备 48MP 的 IMX581 和 32MP 的 IMX709 镜头，支持 2 倍光学变焦，内外屏的前置都是 32MP 镜头。

此外，这款折叠屏新机的内屏采用了 7.1 英寸 1920*1792 分辨率 120Hz 刷新率的三星 E6 材质大屏，而外屏是一块 5.54 英寸的小屏，同样是三星 E6 材质，拥有 2120*1080 分辨率和 120Hz 刷新率。

其他方面，该机将采用 4520mAh 电池，支持 67W 快充，配备马里亚纳 X 芯片，拥有哈苏影像系统，素皮款重约 233g，玻璃面板款则为 237g，采用侧面指纹识别方案，运行基于 Android 13 的 ColorOS 13。

OPPO Find N2 Filp 拥有一块外屏，预计支持信息接收、语音回复等常用功能，带来更加灵动的交互体验。

OPPO 高级副总裁、首席产品官刘作虎此前表示，作为 OPPO 首款竖向折叠产品，Find N2 Flip 还将大幅提升续航、折痕、信号等基础体验，并带来行业最大尺寸的竖向折叠屏手机外屏，提供丰富的交互功能，提升竖向折叠屏手机的实用性。

OPPO Find N2 系列将于明日（12 月 15 日）下午 4 点发布，小伙伴们可以期待一下明天的发布会。