摩托罗拉 moto x PANTONE 彩通“非凡洋红”限定版新机官宣明晚发布

IT之家 12 月 14 日消息，摩托罗拉宣布，将推出 moto x PANTONE 彩通“非凡洋红”限定版新机，于 12 月 15 日 19:30 的摩托罗拉 moto X40 新品发布会上一同亮相。

12 月 2 日，色彩咨询机构彩通 PANTONE 发布 2023 年年度色彩。PANTONE 为 2023 年选择了红色色谱中相对偏紫粉色调的 Viva Magenta“非凡洋红”。该颜色取灵感自胭脂虫体内的自然红色染料，PANTONE 希望这种取自自然的颜色可以帮助大众建立内在力量。

IT之家了解到，摩托罗拉此前已在海外推出了 moto edge 30 Fusion 的“非凡洋红”限定版，该机型对应的国内机型为 moto S30 Pro。

moto edge 30 Fusion 搭载了高通骁龙 888 Plus 处理器，12GB 内存，并有 256GB 的内部存储，可通过 microSD 卡扩展到 1TB。采用 6.5 英寸 pOLED 显示屏，拥有 144Hz 的刷新率，并支持 HDR10+。

moto edge 30 Fusion 后置双摄像头，包括一个 5000 万像素的主摄像头和 1300 万像素的超广角摄像头，前置 3200 万像素自拍摄像头。内置 4400mAh 电池，支持 TurboPower 125W 快充。