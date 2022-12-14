亚运数字人民币硬件钱包正式发布

IT之家 12 月 14 日消息，据杭州 2022 年亚运会公众号，以“数币场景，赋能亚运”为主题的亚运数字人民币硬件钱包发布暨公交场景启动仪式在杭州举行。活动由中国工商银行杭州分行主办，发布会上，两个系列、十二款亚运数字人民币硬件钱包首次亮相。

硬件钱包以数字人民币为功能核心，外观设计充分结合杭州亚运会的赛事元素和举办地文化特色，以“亚运”元素为主体意象；以“杭州”元素为精神注脚；独具“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”。

硬件钱包作为数字人民币服务的创新应用，将为社会公众带来更便捷、更安全、更高效的消费体验。IT之家了解到，为了满足不同人群的需要，硬件钱包分为卡式和手环式两种类型，使用数字人民币 App 内“贴一贴”功能与软钱包进行绑定、存入数字人民币后，日常消费与收款设备“碰一碰”即可完成支付。

活动现场，中国工商银行杭州分行与杭州公交集团共同启动杭州公交数字人民币场景。

杭州公交是全国公交行业内第一家推行 IC 卡刷卡试点企业，也是第一家推出扫码支付应用的公交企业。结合数字人民币试点的契机，杭州公交与工商银行杭州分行多次对接，实施系统改造，增加专网设备，完成 1.08 万台公交车载支付终端升级。

目前，杭州十个城区 1200 余条一票制公交线路均支持数字人民币钱包扫码支付。

为进一步推广数字人民币支付应用体验，工商银行杭州分行将在近期联合杭州公交，针对已开办工行数字人民币钱包的个人用户，陆续推出“一分钱坐公交”、“扫码享折扣”等专享优惠活动。