支付宝加入数字人民币受理网络，逐步支持淘宝使用数字人民币

IT之家 12 月 12 日消息，在首届全球数字贸易博览会之江数字贸易论坛上，蚂蚁集团首席合规官李臣透露，“支付宝已加入数字人民币受理网络，并作为首家支付平台支持数字人民币钱包快付功能，目前已支持淘宝使用数字人民币付款，正在分批次上线相关服务中。”

数字人民币是由中国人民银行发行的、数字化形态的法定货币。用户通过数字人民币 App 开通任意运营机构（如网商银行等）数字人民币钱包后，使用钱包快付功能推送到支付宝，可以在支付宝服务的平台和场景使用数字人民币消费，如淘宝、上海公交、饿了么、友宝、天猫超市、盒马、喜马拉雅等。

据介绍，为了方便用户使用数字人民币，用户可在支付宝 App 内搜索“玩转数字人民币”了解使用技巧。用户只要开通数字人民币钱包并推送到支付宝，下载安装最新版数字人民币 App 并开通数字人民币钱包，然后依次点击“钱包快付管理-支付平台-支付宝”，选择已开通的钱包核验钱包密码后推送成功，在最新版的淘宝 App 上选择实物商品后，便可在收银台选择已推送的数字人民币钱包进行支付。

IT之家了解到，此前，数字人民币试点已从原来的“10+1”试点地区拓展到 15 个省市，深圳市、苏州市、雄安新区、成都市 4 个地方取消了白名单限制。