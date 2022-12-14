vivo S16 系列官图亮相：“颜如玉”配色，首创“双面柔光人像”

IT之家 12 月 14 日消息，vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东今晚公布了 vivo S16 系列新机，表示“元春（元旦）将近，我们会推出全新的 vivo S16 系列”。

据介绍，vivo S16 系列在外观设计上，从内心出发的“最初一公里”主导了外观设计创新。“颜如玉”配色将古典温润如玉的审美，与先进科技结合，第一次在手机后背玻璃上“完全还原”出玉石般的温润通透和烟青纹理。

vivo S16 系列在人像科技上，带来了行业首创的“双面柔光人像”，在光质上进行前所未有的突破创新。贾净东表示，vivo S16 系列通过器件和算法，探测和理解光源本来的质度软硬，用前后置的双柔光灯进行智慧调节。让光在进入之前，让光在感光之前，获得了“微妙再造”的机会。

参数方面，vivo S16 系列搭载前后置柔光灯、前置 5000 万像素人像追焦、后置光学防抖大底主摄，加上 vivo 自研的柔光人像算法，还有超大内存、超强电池、高通旗舰芯片和天玑 8200。

IT之家了解到，此前爆料称，vivo S16 系列包括三款机型，vivo S16e、S16、S16 Pro 分别搭载三星 Exynos 1080、高通骁龙 870 以及联发科天玑 8200 芯片，并将其与 OPPO Reno 9 系列以及荣耀 80 系列进行了对比。

根据之前的爆料，vivo S16e、S16、S16 Pro 三款机型均支持 80W 快充，有望在 1 月初发布。此外，vivo S16 将提供 8+256GB 版本，而 vivo S16 Pro 只有 12+256GB / 12+512GB 版本。