松下发布 LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm F2.8 广角变焦 MFT 镜头，售价 999 欧元

IT之家 12 月 14 日消息，松下宣布推出一款新的大光圈广角变焦镜头，LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. (等效 35mm 相机：24-70mm)，适用于符合 M43 标准的 LUMIX G 系列。

该镜头是 LUMIX G X VARIO 12-35mm/ F2.8 II ASPH 镜头经过重新设计的替代品，也是松下 LUMIX G M43 镜头大三元之一，集大光圈和镜头光学防抖于一身，尺寸紧凑，重量轻。

官方介绍称，LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S.镜头由 9 组 14 片镜片组成，包括 4 个非球面镜片、1 个 UED (超低色散) 镜片和 1 个 UHR (超高折射率) 镜片，以实现更高的光学性能。

UHR 镜片的玻璃材料已更新为可实现更高透光率的材质，以再现更自然的色彩。松下独特的纳米表面涂层技术提供有效的防反射涂层，确保更高的解析力。通过应用纳米级微结构的薄涂层，具有更低的色散，使得在 380-780mm 范围内（包含可见光波长）的反射和色散得到减弱。加上新设计的遮光罩，在使用过程中不易出现炫光和鬼影。

相比上一代，新镜头聚焦距离更短，为 0.15m (广角端)，放大倍率更大，为 0.21 倍 (17mm) ，可在更多场景应用。

此外，LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. 搭载了一种新的机制来抑制呼吸效应，“微步光圈控制”也进行了改进，可实现平滑的曝光变化，实现专业质量的视频录制。结合机身防抖和镜头的光学防抖，双重防抖能够提供有效的抖动校正。

LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. 实现了约 306 克的轻便重量和小巧尺寸，具有 M43 系统的轻巧便携性。可靠的防尘 / 防溅设计，经得起在零下 10 摄氏度的恶劣条件下使用。镜头直径为 58mm，7 片光圈叶片。

IT之家了解到，松下 LEICA DG VARIO-ELMARIT 12-35mm / F2.8 ASPH. / POWER O.I.S. 镜头将于 2023 年 1 月上市，售价为 999 欧元（当前约 7373 元人民币），与上一代相同价格不变，国内售价暂未公布。