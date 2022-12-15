年跌幅 55%，特斯拉股价大跌引投资者不满：马斯克放弃了特斯拉

12 月 15 日消息，当地时间周三，美国电动汽车制造商特斯拉股票价格继续下跌，已至两年多来的最低点。主要原因还是投资者担心公司首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）收购推特会分散他向特斯拉投入的精力。

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周三特斯拉股价下跌 2.58%，盘中一度下跌 3.4%；当日收于每股 156.80 美元，为 2020 年 11 月 18 日以来的最低水平。

虽然特斯拉仍是全球市值最高的汽车制造商，但今年公司股票是主要汽车制造商和科技公司中表现最差的股票之一。就连马斯克的“粉丝”也在猛烈抨击他收购推特后的一系列举动影响其到投入特斯拉的精力。投资者担心，马斯克收购推特可能会影响到他在特斯拉的工作，还可能会抛售更多特斯拉股票来支持推特。

投资者还担心，马斯克的一系列滑稽行为可能会损害特斯拉品牌和销售业绩。如今特斯拉在电动汽车领域面对的竞争压力越来越大。

12 月 12 日，特斯拉第三大个人股东科关・里奥 (KoGuan Leo) 在社交媒体推特上称自己是马斯克的“粉丝”，他抱怨道，“马斯克放弃了特斯拉，特斯拉没有首席执行官。”

“难道我们只是给马斯克拎包的蠢货？”他说，“我们需要的是蒂姆・库克那样的刽子手，而不是马斯克。”

今年以来，特斯拉股价已经下跌 55%，股价表现落后于通用汽车、福特、苹果和亚马逊等主要汽车制造商和科技公司。

马斯克周二表示，他“将确保特斯拉股东从推特中长期受益”，但没有进行详细说明。

甚至特斯拉的看涨者和忠实粉丝也对马斯克有争议的推文表示不满。

“马斯克是一位杰出的商业领袖。他很快就会意识到，自己两极分化的观点正在损害客户对特斯拉电动汽车的看法，”特斯拉看涨人士加里・布莱克（Gary Black）周三在推文中写道。

“客户不希望他们的汽车引起争议。他们希望以驾驶特斯拉汽车为荣，而不是感到尴尬。”

本周二高盛下调特斯拉股票目标价，同时下调特斯拉电动汽车第四季度交付量和预期毛利率。