马斯克威胁要起诉追踪他飞机行踪的大学生，当事人称“这是虚张声势”

12 月 16 日消息，本周推特暂时关闭了追踪埃隆・马斯克（Elon Musk）私人飞机行踪的推特账号。账号所有者、美国佛罗里达大学学生杰克・斯威尼（Jack Sweeney）在接受采访时表示，他对马斯克要起诉他的威胁并不担心，说“这完全是虚张声势”。

现年 20 岁的斯威尼表示，他一直在“和一些人讨论”马斯克可能提起的诉讼。他说自己会留意任何邮件。

“我确实认为这是虚张声势，但我们必须关注，”周四早上斯威尼在家中接受采访时表示，“毕竟这很难说”，“我们得看看我是否会收到正式通知。”

斯威尼在自己拥有的 @Elonjet 账号被推特暂停几小时后接受了采访，说马斯克是“彻头彻尾的伪君子”。马斯克最近发了一条推文，威胁要对斯威尼采取法律行动。

周三晚些时候，马斯克在社交媒体推特上发推文称有人驾驶一辆挂着加州牌照的汽车跟踪载有他小儿子的车辆。

马斯克在推特上写道：“昨晚，在洛杉矶，一辆载着小 X 的汽车被一名疯狂的跟踪者盯上了，他以为车内坐的是我。后来他阻止了汽车行驶，并爬上了引擎盖。”

随后，马斯克似乎暗示斯威尼跟踪他私人飞机轨迹的账号被关可能是罪魁祸首。马斯克写道：“我们正在对斯威尼和那些支持伤害我家人的组织采取法律行动。”

在周四接受采访时，斯威尼嘲笑了自己推特账号可能被用来跟踪马斯克或他家人的说法。

“那是一辆汽车，又不是飞机，”斯威尼说。“而且这事是在我账号最后一条推文发布的 24 小时后发生的，中间相隔很长时间。”“这是在试图把一些疯狂事情联系起来。”

斯威尼认为马斯克可能是在报复他，因为他在推特上发布了一张推特 Slack 内部消息的截图，斯威尼说这是他从一名推特员工那里得到的。

斯威尼表示：“在我发布了关于账号被推特实施影子禁令的消息一周后，就发生了一系列奇怪的事情。”

当被问及自己是否认为马斯克因为斯威尼公开泄露推特内部信息而采取报复行动时，斯威尼表示：“对我来说，这个时间点很奇怪。”“我不知道这是不是真的，但对我来说真的很奇怪，”他说。“我们已经知道，马斯克对人们分享内部信息很生气，他想让员工签署一份文件，保证他们不会泄露信息。”

周三晚些时候，马斯克在推特上发布了一段短视频，画面据称是跟踪他小儿子的汽车司机。视频中有一名身穿连帽运动衫的黑衣男子，脸上还戴着面具。马斯克问，“有人认识这个人或这辆车吗?”

洛杉矶警方表示，他们没有关于这一事件的信息。

斯威尼说，他的 @Elonjet 账号只会在飞机起飞后发推文，“起飞前我不会提前通知。”

目前，推特还暂停了斯威尼追踪马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）、杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）以及比尔・盖茨（Bill Gates）等其他知名人士私人飞机的账号。