中国民营火箭朱雀二号发射失利，仍成为全球首型实现轨道飞行的液氧甲烷运载火箭

IT之家 12 月 15 日消息，北京时间 2022 年 12 月 14 日 16:30，国内民营火箭公司蓝箭航天研发的“朱雀二号”遥一运载火箭从酒泉发射场发射升空。据 @China 航天 消息，火箭一级飞行正常，一二级分离正常，整流罩分离正常，二级飞行异常，未能达到入轨速度（比轨道速度低 2 公里 / 秒），最终遗憾再入大气层，发射任务未能取得成功。

“朱雀二号”是中国第一型液氧甲烷运载火箭，推力水平在同技术产品中可达世界第三、亚洲第一，仅次于太空探索公司的“猛禽”和蓝色起源公司的 BE-4。

“朱雀二号”运载火箭自 2017 年 9 月立项至今，已完成了第一批次火箭技术状态的研发工作。根据此前发布的消息，遥一火箭已出厂并在酒泉发射场完成低温加注合练，计划于 12 月中旬在酒泉择机发射。遥二火箭于 11 月下旬在嘉兴蓝箭航天中心开始总装工作。

朱雀二号遥二运载火箭为两级低温液体运载火箭，箭体直径为 3.35 米，火箭总长 49.5 米，起飞质量 219 吨，起飞推力 268 吨。火箭一级采用 4 台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机并联；火箭二级发动机采用单台“天鹊”80 吨液氧甲烷发动机和“天鹊”10 吨级游动液氧甲烷发动机，主机构型与一级发动机单机相同。火箭级间分离采用冷分离方式，整流罩分离采用旋抛分离方式。

此次发射，星箭组合体的飞行高度最高到达 400 千米，此后由于没有达到入轨速度，飞行高度不断下降，最终只能遗憾再入大气层。

蓝箭航天暂时没有就此次发射发布任何声明。

虽然失利，但是朱雀 2 号仍成为全球首型实现轨道飞行的液氧甲烷运载火箭，也是我国商业航天首次液体火箭发射。

IT之家了解到，本次发射是本年度我国第 60 次航天发射，也是国内民营公司首枚液发火箭尝试入轨。