吉林一号高分 03D47 星等 8 颗卫星发射成功，首图回传

IT之家 12 月 10 日消息，据吉林一号官方发布，北京时间 2022 年 12 月 9 日 14 时 35 分，我国太原卫星发射中心在黄海海域用捷龙三号遥一运载火箭成功将眉山“天府星座”东坡 08~10 星、“道达星座”天罗星和天芯星、“吉林一号”高分 03D47 星、“吉林一号”高分 03D50 星、“吉林一号”平台 01A01 星（共计 8 颗卫星）发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功，并回传清晰首图。

眉山“天府星座”东坡 08~10 星（“吉林一号”高分 03D44~46 星）、“道达星座”天罗星和天芯星（“吉林一号”高分 03D48~49 星）是长光卫星技术股份有限公司分别与眉山环天智慧科技有限公司、北京道达天际科技股份有限公司联合研制的轻小型高分辨光学遥感卫星。“吉林一号”高分 03 系列卫星是长光卫星技术股份有限公司践行批量化生产理念的重要成果，可为用户提供分辨率优于 0.75m、幅宽大于 17km 的影像产品，具有低成本、低功耗、低重量、高指标的特点。

其中，眉山“天府星座”是中国首个以智慧城市为主题的卫星星座，将广泛用于农林水利、自然资源、交通建设、文化旅游、应急防灾等方面，为我国智慧城市建设提供有力支撑和保障；“道达星座”共由 6 颗新一代低轨高分辨率遥感卫星组成，目前已顺利完成组网建设，可为金融、民航、交通、自然资源、应急管理等领域提供高质量的遥感信息和产品服务。

“吉林一号”平台 01A01 星由长光卫星技术股份有限公司自主研发的柔性卫星平台，搭载了中科院计算所研制的极光 1000 智能计算机等载荷。该卫星能够根据不同载荷的集成需求，进行灵活单机变换，具有集成度高、带载能力强、重量轻、成本低的特点。“吉林一号”平台 01A 星定位于 20kg 级的多功能业务化卫星平台，支持载荷长期三轴对地工作，可适配遥感、通信、导航等多种载荷，兼具业务卫星的多功能、可靠性及研制快的优势。

IT之家了解到，此次发射的 8 颗“吉林一号”卫星入轨后，将与在轨的 75 颗“吉林一号”卫星组网，至此，“吉林一号”在轨卫星数量增至 83 颗，可对全球任意地点实现每天 28～30 次重访，“吉林一号”星座的地物分辨能力、拍摄覆盖能力及快速响应能力进一步提升，可为政府及行业用户提供更加丰富的遥感影像及数据产品，推动遥感服务向大众市场迈进。

此次任务是“吉林一号”卫星工程的第 23 次发射。