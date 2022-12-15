讲述欧洲足球超级联赛事件，苹果即将播出《Super League: The War for Football》纪录片

IT之家 12 月 15 日消息，苹果公司宣布将于 1 月 13 日播出《Super League: The War for Football》纪录片。该纪录片分为 4 个单元，讲述了震撼欧洲足球的超级联赛事件。

这部纪录片中写道：“一个分离联盟计划的出现，深刻影响了欧洲足球的过去、现在和未来。这项运动的领导人不得不捍卫或颠覆这项运动的传统，从而引发了一场高风险的战争”。

该节目承诺将以前所未有的方式接触到联赛主席、俱乐部老板和有争议的超级联赛本身的幕后设计师。苹果公司表示：“这部专题片为球迷带来了尚未公开的故事，这个想法是如何和为什么被孵化出来的，以及为对抗它而形成的战斗计划”。

IT之家了解到，欧洲超级联赛（The European Super League），也称超级联赛（The Super League），是一个欧洲俱乐部足球项目，在 2021 年 4 月与欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）竞争。

超级联赛共有有 20 个俱乐部，包括 15 个永久成员，他们不能被降级或从联赛中淘汰。对俱乐部来说，最大的吸引力是可以从 100 亿欧元的资金中获得团结款项，以及 35 亿的基础设施投资计划，以抵消 COVID-19 大流行病的影响。

这一提议几乎遭到了世界足球界的普遍谴责，英超等主要国内联赛纷纷表示反对这一举措。随着反弹的加剧，包括所有英格兰球队、两家米兰俱乐部和马德里竞技在内的主要俱乐部都退出了，只剩下巴塞罗那、皇家马德里和尤文图斯。