奔驰拟从 2024 年起在全球部署电动动力系统生产网络，斥资逾 10 亿欧元

IT之家 12 月 15 日消息，梅赛德斯-奔驰 14 日宣布，将斥资超过 10 亿欧元，从 2024 年开始调整其全球电动动力系统生产网络，包括电池组装、电驱动装置和车桥。

公司表示，“奔驰每一家工厂都包括在新的生产网络之中”。其中，德国 Kamenz 厂、德国 Untertuerkheim 厂、北京厂将为基于 MMA 和 MB.EA 平台的车型组装电池；德国 Untertuerkheim 厂、北京厂和罗马尼亚 Sebes 厂还将为新平台的汽车生产电驱动装置；德国汉堡工厂和 Untertuerkheim 工厂仍将是组装电动车桥和部件的主要工厂。

梅赛德斯-奔驰希望在 2030 年前成为全电动品牌，“只要市场条件允许”。在这一战略中，德国斯图加特附近的 Unterturkheim 工厂将过渡到“纯电动” 的角色。

这家德国豪华品牌在 2016 年推出了 EQ 系列全电动汽车，并推出了 Generation EQ 概念车，但该公司早在 1900 年代首次尝试了电池驱动的车辆，即 1906 年的 Mercédès Electrique。多年来，梅赛德斯-奔驰通过巴士、Vans、旅行车、轿车和城市汽车的原型尝试了电动汽车。

IT之家获悉，梅赛德斯-奔驰第一款量产的 EQ 车型是 2019 年推出的 EQE SUV，随后是一系列的轿车、跨界车和 Vans，在短短几年内将提供的车型总数增加到 10 款。