《霍格沃茨之遗》超长实机演示公开，骑扫帚游历魔法世界

IT之家 12 月 15 日消息，基于《哈利・波特》系列书籍设定的开放世界动作角色扮演游戏《霍格沃茨之遗》此前已在 PC 和主机平台开启预售，Steam 版售价 298 元起，支持中文。

《霍格沃茨之遗》官方今日公布 30 分钟 + 的超长实机演示，展示了扫帚飞行、有求必应屋、竞技场战斗与四季变化等内容。

你能扫帚飞行、也能骑着玛瑙鹰马翼兽奔跑或飞行；

游戏初期就可以自由探索地图；

随剧情推动，感受四季变化的季节系统；

日夜变化系统带来更加真实的体验；

豪华版可以玩到的黑魔法战斗竞技场，来一发阿瓦达索命；

有求必应屋里可以种植、调配魔药、照料魔法野兽、定制自己的装备；

有求必应屋的布局也能由玩家自由建设。

实机演示：

IT之家了解到，《霍格沃茨之遗》预定于 2023 年 2 月 10 日登陆 PC、PlayStation 5 和 Xbox Series X / S 平台，PS4 及 Xbox One 版本将延期至 2023 年 4 月 4 日，Switch 版本将于 2023 年 7 月 25 日推出。

游戏介绍：

《霍格沃茨之遗》是一款沉浸式开放世界动作角色扮演游戏。这回，你将在魔法世界中扮演“你自己”，亲手书写属于自己的传奇。 在旅程中，你将造访那些熟悉的和陌生的地点，发现奇妙的野兽，自定义你的角色并制造魔药，掌握施放咒语的技巧，升级天赋并成为你所向往的巫师。 体验 1800 年代的霍格沃茨。你将扮演一名握有古老秘密之钥匙的学生，而这个秘密可能会威胁到整个魔法世界。结识盟友、与黑巫师战斗，并最终决定魔法世界的命运。书写你的传奇。留给后人传唱。

IT之家了解到，该作 PC 版本推荐配置要求为 8 代 i5 + GTX 1080 Ti 或 RX 5700 XT 显卡。

游戏截图：

Steam 链接：点此前往