引入更好的触控和协作体验，微软更新安卓版 Teams Rooms 应用

IT之家 12 月 15 日消息,微软不断丰富 Microsoft Teams 的功能和特性,近期引入的新功能包括整合 Outlook、基于 AI 加速文件分享,以及问题集(Multi-Question)功能。微软今天还为安卓版 Teams 会议室(Teams Rooms)应用引入更好的触控和协作体验。

在本次更新中,Teams Rooms 应用可以更快捷地访问 Whiteboard 应用。此前,用户在 Teams 会议中需要打开 Whiteboard 的情况下才能分享屏幕。而现在你只需要走进 Teams Rooms,点击主屏幕上的 Whiteboard 按钮就以协作的方式开始头脑风暴。

本次更新也有一个更快、更方便的方法从本地白板切换到在线白板。你可以简单地点击白板上的“开始会议”按钮,这将立即启动一个在线会议空间,同时展示你的屏幕。然后你可以实时添加远程参与者。演示者也可以利用内容 + 画廊的布局。

最后,还有一堆与显示相关的增强功能。你可以通过触摸屏幕或触摸控制台来控制 Teams Rooms 的显示屏。这种行为必须通过 "启用触屏控制" 策略来启用。现在还支持 4K 显示器,以及改进的聊天通知和支持从桌面上远程控制摄像机的摇摆-倾斜-缩放(PTZ)。

IT之家了解到,Teams 会议室运行的软件基于强大的 Teams 平台,专用于 Teams 会议室设备和共享混合会议场景。Teams 会议室应用提供了包容且易于使用的会议体验,同时考虑了会议室内和远程与会者。Teams 会议室基本版和专业版是支持这种本机应用体验的设备许可证。

安卓版 Microsoft Teams Rooms (应用程序版本:1449/1.0.96.2022120503)获取方式:Get started with Teams Rooms on Android - Microsoft Support

附官方更新日志: