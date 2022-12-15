立减 62 元再降价：苹果 App Store 充值卡京东大促加码

京东 App Store 充值卡现已开启年末大促活动，500 元面额可领 28 元券，1000 元面额可领 62 元大额券：点此查看。
1000-62 元大额券：点此领券
以“938 元充 1000 元余额”为例，充值后每个 648 礼包可省 40.18 元，仅需 607.8 元。
京东的“App Store 充值卡旗舰店”由资和信电子支付有限公司官方经营：
苹果官方充值卡又称 App Store 充值卡，是由资和信电子支付有限公司发行和管理（“发行方”），其充值卡的卡号和卡密均为 16 位（中国区），并且提供 50 元、100 元、200 元、500 元等多种面值。
用户在购买后的有效期内，可用于兑换苹果账户余额，可在 iPhone、iPad 等 App Store 中浏览和购买应用以及储存空间等用途。
其他国家或地区可能会将“苹果充值卡”称为“App Store 与 iTunes 礼品卡”。
苹果充值卡兑换苹果账户余额，每个身份证每天最多可兑换 5000 元，每年最多 60000 元。
天猫与京东的“App Store 充值卡旗舰店”是购买 App Store 充值卡的官方正规途径，下单后不支持无理由退款。
如果遇到以“刷单”等名义哄骗其他人购买并骗取卡密的行为，小伙伴们直接报警即可。
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本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。