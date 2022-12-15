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立减 62 元再降价：苹果 App Store 充值卡京东大促加码

2022/12/15 11:40:01 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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京东 App Store 充值卡现已开启年末大促活动，500 元面额可领 28 元券，1000 元面额可领 62 元大额券：点此查看

京东 App Store 充值卡 500 元售价下方 500-28 元券券后 472 元直达链接京东 App Store 充值卡 1000 元点击上方链接领 62 元券券后 938 元直达链接

以“938 元充 1000 元余额”为例，充值后每个 648 礼包可省 40.18 元，仅需 607.8 元。

京东的“App Store 充值卡旗舰店”由资和信电子支付有限公司官方经营

苹果官方充值卡又称 App Store 充值卡，是由资和信电子支付有限公司发行和管理（“发行方”），其充值卡的卡号和卡密均为 16 位（中国区），并且提供 50 元、100 元、200 元、500 元等多种面值。

用户在购买后的有效期内，可用于兑换苹果账户余额，可在 iPhone、iPad 等 App Store 中浏览和购买应用以及储存空间等用途。

其他国家或地区可能会将“苹果充值卡”称为“App Store 与 iTunes 礼品卡”。

苹果充值卡兑换苹果账户余额，每个身份证每天最多可兑换 5000 元，每年最多 60000 元。

天猫与京东的“App Store 充值卡旗舰店”是购买 App Store 充值卡的官方正规途径，下单后不支持无理由退款。

如果遇到以“刷单”等名义哄骗其他人购买并骗取卡密的行为，小伙伴们直接报警即可。

京东 App Store 充值卡 1000 元点击上方链接领 62 元券券后 938 元直达链接

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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关键词：App Store京东苹果

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