立减 62 元再降价：苹果 App Store 充值卡京东大促加码

京东 App Store 充值卡现已开启年末大促活动，500 元面额可领 28 元券，1000 元面额可领 62 元大额券：点此查看。

以“938 元充 1000 元余额”为例，充值后每个 648 礼包可省 40.18 元，仅需 607.8 元。

京东的“App Store 充值卡旗舰店”由资和信电子支付有限公司官方经营：

苹果官方充值卡又称 App Store 充值卡，是由资和信电子支付有限公司发行和管理（“发行方”），其充值卡的卡号和卡密均为 16 位（中国区），并且提供 50 元、100 元、200 元、500 元等多种面值。

用户在购买后的有效期内，可用于兑换苹果账户余额，可在 iPhone、iPad 等 App Store 中浏览和购买应用以及储存空间等用途。

其他国家或地区可能会将“苹果充值卡”称为“App Store 与 iTunes 礼品卡”。

苹果充值卡兑换苹果账户余额，每个身份证每天最多可兑换 5000 元，每年最多 60000 元。