三星快传应用 Quick Share 更新：可按找到设备先后时间排序

IT之家 12 月 15 日消息，三星快传应用 Quick Share 近日升级到 13.3.02.10 版本。根据更新日志，新版主要有 4 项变化，其中包括可以按照找到的时间顺序排列设备、每行可以显示更多的设备，并优化了已找到设备的图标颜色、增加了设备等待接收文件时的状态通知指南。

Quick Share 新版更新内容如下

在搜索附近设备的时候可以按照找到的时间先后顺序排列设备

单行可以显示更多图标，为已经找到的设备改善图标颜色

增加了设备等待接收文件时的状态通知指南

在复制链接的时候会显示 URL 并提供使用引导

IT之家了解到，新版 Quick Share 应用还带来了一个小问题，似乎破坏了 Quick Share 快速切换功能。不过这个问题可以通过重启手机的方式进行解决，在重启之后一切都会恢复正常。

IT之家了解到，Quick Share 可以认为是三星平台上的 AirDrop。这个应用让你能够在两台三星设备之间，快速地分享任何照片，视频，歌曲，或者链接，只要它们是彼此靠近的。

Samsung Quick Share 运行的方式非常类似于 AirDrop。基本上来说，两台设备都使用蓝牙技术，创建一个点对点的网络，两台设备都连接到其中。当然，这个网络是有防火墙的，文件在过程当中也是加密的，所以没人能够在传输过程当中拦截你的信息。

想要发送或者接收文件，两个用户都需要安装 Samsung Quick Share 这个应用，并且是打开的。从选项菜单当中，你还可以选择别人是否能给你发送文件，或者你是否只想让好友给你发送内容。另外一个有趣的功能就是你可以发送视频和图片到其它类型的三星设备上，比如电视。