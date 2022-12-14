消息称三星将其美国 98 项专利转让给华为

IT之家 12 月 14 日消息，据 The Elec 报道，三星上个月将其在美国拥有的 98 项专利转让给华为。加上三星在 2019 年移交给华为公司的 81 项专利，这家韩国公司到目前为止总共面向华为转让了 179 项专利。

三星和华为曾在 2019 年签署了一份交叉许可协议，以结束他们的专利纠纷。三星转让给华为的专利数量可能与他们交叉许可协议中的差额价值相同。

本次很可能与协议续签有关。转让的专利范围包括与电信、充电、相机、显示和其他相关的专利。在韩国注册的美国家族专利也已被转让。

在交叉许可协议中，由于双方在专利数量和质量上的差异，有时一方要比另一方支付更多许可费。

2016 年，小米和微软签署了类似的交叉许可协议，小米可能支付更多，因为其专利较少。

三星和华为的专利纠纷涉及与电信有关的专利，华为公司拥有更多的专利。三星很可能在转让专利，因为交叉许可协议主要涉及 5G 专利，而且其专利比华为少。

自从遭遇各种因素打压和分拆荣耀智能手机品牌以来，华为一直在增加其专利许可收入。

IT之家了解到，近期，继华为宣布与 OPPO 广东移动通信有限公司就 5G 标准等必要专利技术签订全球专利交叉许可协议后，华为还和三星集团已就各自的标准必要专利包达成交叉许可协议。

专利交叉许可通常是指两个或者两个以上专利权人在一定条件下，相互向对方授予各自的专利实施权许可。专利交叉许可体现了当事方对知识产权的尊重，同时降低了专利使用成本，有利于推动技术交流和研发，并向市场提供更加优良的产品。