Linux 6.2 合并大量网络系统更新：推进 Wi-Fi 7 和 800 Gbps 网络，启用保护性负载平衡

IT之家 12 月 15 日消息，Linux 6.2 合并窗口期内已经确认将会合并大量网络子系统更新。和以往版本相同，Linux 6.2 内核更新周期在网络功能上有大量的改进，更多的细节可以访问这条 pull。

IT之家了解到，目前 Linux 6.2 合并的一些主要网络系统更新包括：

在 TCP 内核代码中实现了跨交换机链接的保护性负载平衡（Protective Load Balancing）。

TUN 网络驱动的速度从 10 Mbps 提升到 10 Gbps。

为支持 800Gbps 网络做好准备

新的有线硬件驱动支持包括 Marvell Octeon CNF95N 和 CCN10KB、Marvell Restera AC5X、WangXun 10 Gigabit、MotoComm YT8521、Microchip KSZ9563、Microsoft Azure Network Adapter 和 Linux Automation 10Base-TIL 适配器。

新的无线驱动工作包括启用联发科 WiFi 7 802.11be 设备和 Realtek rtw8821cu、rtw8822bu、rtw8822cu 和 rtw8723du USB 设备支持。

新的蓝牙硬件支持包括博通 BCM4377/4378/4387 芯片组和 Realtek RTL8852BE / RTL8723DS。

英特尔的 IWLWIFI 驱动程序启用了 WiFi 7 极高吞吐量（EHT）PHY 功能和 320 MHz 通道支持。

Realtek RTW89 WiFi 驱动程序现在支持 Wake-Over-WLAN 功能。

在先前内核基础上继续启用和部署 Wi-Fi 7

IPSec 代码增加了一个新的 "数据包卸载" 类型，以允许完整的报头处理和加密卸载。

支持桥接 MAC 认证旁路（MAB）。

支持用户定义的 BPF 对象。这用于最终允许开发者用 BPF 建立自己的数据结构，如链接列表。