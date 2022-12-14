Linux 6.2 图形驱动调整：锐炫显卡脱离“实验性”，初步支持 RTX30 系列显卡加速

IT之家 12 月 14 日消息，Linux 6.2 已经合并开源内核图形 / 显示驱动程序 Direct Rendering Manager（DRM），并添加了一些值得重点关注的内容。

首先，英特尔锐炫 Arc 显卡（DG2 / Alchemist）不再是实验性的。

IT之家了解到，在以前的内核中，需要使用 i915.force_probe= 选项来强制启用“实验性”硬件支持。但在 Linux 6.2 及以后的版本中，DG2 / Alchemist 独立显卡处理器的支持被认为足够稳定，可以默认开启，并准备好供终端用户使用。如果运行 Linux 6.2 以上版本和 Mesa 22.3 以上版本，你就可以在开源驱动栈上稳定使用锐炫 Arc 显卡了。

Linux 6.2 内核图新驱动的另一个重大变化是初步支持英伟达 RTX 30 “Ampere”加速。

这个带有 Nouveau 的 RTX 30 系列加速依赖于英伟达几个月前发布的固件，而 Nouveau Gallium3D 在 Mesa 中拥有初始的 OpenGL 支持。

Linux 6.2 终于为 NVIDIA GeForce RTX 30 "Ampere"GPU 带来了上游的开源加速支持。尽管速度很慢，直到未来的内核中对重启 / GSP 的支持得到解决。之前的内核只有开源的模式设置支持。RTX 30 系列代码和 Nouveau 上游还没有使用 NVIDIA GPU 系统处理器（GSP）。