用于面部解锁，Linux 6.2 将合并 ChromeOS 中“人体感应传感器”驱动

IT之家 12 月 13 日消息，Linux 6.2 即将合并 ChromeOS 中“人体感应传感器”（HPS）驱动，该传感器用于实现面部解锁功能。Linux 6.2 内核 mainline 将整合 cros_hps_i2c 驱动，以支持 Chromebook 上的“人体感应传感器”。

IT之家了解到，cros_hps_i2c 内核驱动本身并不向你报告是否检测到人类，而是由用户空间（user-space）通过一个暴露的字符设备与这个传感器对接。谷歌的补丁集解释了这个新的驱动程序：

这个补丁为 ChromeOS 的人体感应传感器（又称 HPS）引入了一个驱动程序。该驱动支持一个连接到 I2C 总线的传感器，在 ACPI 表中被识别为 "GOOG0020"。

加载后，该驱动通过一个字符设备将传感器输出到用户空间。这个设备只支持电源管理，也就是说，与传感器的通信必须通过用户空间的常规 I2C 传输完成。

电源管理是通过启用各自的电源 GPIO 来实现的，同时至少有一个用户空间进程在字符设备上持有一个开放的 fd。默认情况下，如果没有活动的客户端，设备就会被关闭电源。